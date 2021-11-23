华为 Mate 40 Pro 海外版推送 EMUI 12.0.0.211 内测更新：支持无级字重变化，新增与华为笔记本电脑协同认证功能等

IT之家 11 月 23 日消息，海外版的华为 Mate 40 Pro 最新推送了 EMUI 12.0.0.211 内测更新，EMUI 12 系统带来了简明精致的界面外观等。

更新日志

亲爱的用户，本次您将更新至 EMUI 12 系统。EMUI 12 系统将为您带来简明精致的界面外观、便捷统一的多设备控制中心，以及更多设备的智慧协同体验，推荐您进行更新。

创新交互

【字体】

支持无级字重变化，可以通过滑块调节字体大小和粗细，以舒适的观看体验满足您的阅读习惯。

【轻拟物设计】

使用简单的色调，配合光影变化，营造栩栩如生的创新界面。

【大文件夹】

长按桌面存放应用的文件夹可展示为大文件夹，大文件夹内的应用，可通过点击应用图标一步直达，使用更便捷。

【通知中心与控制中心】

从屏幕顶端左侧下滑进，入通知中心查看通知消息；从屏幕顶端右侧下滑进入控制中心便捷使用快捷开关。

在控制中心新增音频播控中心，可以跨设备投音，也可以便捷切换播放应用。

全场景智慧生活

【协同安全】

新增与华为笔记本电脑协同认证功能，当手机和笔记本电脑协同时，可通过在笔记本电脑端输入手机锁屏密码来解锁手机，既安全又便捷。

【跨设备文件管理】

支持跨设备访问文件，无需数据线。

【华为分享】

华为分享传输速度进一步提升。支持在华为手机、平板、笔记本电脑间快速安全地分享文件。

IT之家了解到，目前IT之家网友 @rootrd 使用的海外版的华为 Mate 40 Pro 已收到该更新推送，该网友的手机显示，EMUI 12 系统基于安卓 10。

目前，国行的华为 Mate 40 Pro 已在 11 月收到了鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.212 更新，优化了华为打印机与部分第三方应用的兼容性等。