一加 Buds Z2 主动降噪耳机“昼白”款限时秒杀，到手价 399 元

IT之家 11 月 23 日消息，一加 Buds Z2 真无线主动降噪耳机开启限时秒杀，“昼白”款原价 499 元，到手价 399 元，相当于回归到了首发价。

作为一加 Buds Z 的升级之作，外观设计延续一加 Buds Z 经典设计，相比前代产品尺寸小了 15%，保留了 Buds 系列耳机产品 CD 纹设计。此外，一加 Buds Z2 具备 40dB 主动降噪深度，可提供 38 小时续航。

一加 Buds Z2 充电盒支持与一加设备或搭载 ColorOS 11 以上的设备开盖闪连功能，当手机蓝牙打开并开启一加 Buds Z2 充电盒，手机将会自动弹窗提醒连接。

IT之家了解到，一加还对一加 Buds Z2 的基础体验也进行全面升级优化。一加 Buds Z2 降噪耳机采用 11 毫米动圈单元和柔性复合振膜设计，具备主动降噪功能，降噪深度可以达到 40dB。

通话降噪方面，一加 Buds Z2 采用三麦克风 AI 通话降噪设计，同时支持物理抗风噪设计，在骑行或是运动场景下也可以削弱风噪干扰。

一加 Buds Z2 遵从人体工学设计理念和用户反馈，优化耳机造型，减少长时间佩戴收听时的不适感，实现稳固贴合、轻盈舒适的佩戴体验。一加 Buds Z2 还支持蓝牙 5.2 连接、94ms 低延迟、IP55 防尘防水、开盖闪连、佩戴检测等功能。