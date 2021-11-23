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微软 Xbox Series X 迷你冰箱提前开售，部分线下店已发货

2021/11/23 10:55:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 23 日消息，微软在 10 月中旬开始预订 100 美元（约 639 元人民币）的 Xbox Series X 迷你冰箱，该产品计划于 12 月推出，然而据 VGC 报道，该冰箱已提前开售。

一些美国用户在 Target 商店发现了 Xbox Series X 迷你冰箱已开始销售，而该零售商也开始发货预购商品。

Xbox Series X 迷你冰箱目前预售火爆，已经出现溢价情况。微软 Xbox 部门的营销主管表示，Xbox 迷你冰箱并不是一款限量产品，微软将会加快生产流程，并保证在 2022 年拥有较为充足的库存。

IT之家了解到，这款冰箱并不是 1:1 复制的 Xbox Series X，但能够容纳 12 罐饮料。冰箱前面还有一个 USB 接口，可以用它为冰箱设备充电。

该冰箱将首先在美国的 Target 和 Target.com、加拿大的 Target.com、英国的 Game 以及法国、德国、意大利、爱尔兰、西班牙、荷兰和波兰的 GameStop EU、Micromania 和 Toynk（通过亚马逊）提供。

微软上个月表示，它正在努力将 Xbox Series X 迷你冰箱带到尽可能多的地区，“等待监管部门的批准和市场的限制”。

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