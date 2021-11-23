《黑客帝国 4：矩阵重启》确认引进，即将在国内上映

IT之家 11 月 23 日消息，时隔 18 年，经典科幻电影《黑客帝国》系列将推出最新作《黑客帝国 4：矩阵重启》。

今日，华纳兄弟电影宣布，《黑客帝国 4：矩阵重启》确定引进，全国影院即将上映，但没有公布具体的定档日期（北美上映日期为 12 月 22 日）。

《黑客帝国》是由华纳兄弟公司发行的系列动作片，该片由沃卓斯基兄弟执导，基努・里维斯、凯莉・安妮・莫斯、劳伦斯・菲什伯恩等主演。

《黑客帝国》、《黑客帝国 2：重装上阵》、《黑客帝国 3：矩阵革命》，分别于 1999 年 3 月 31 日、2003 年 5 月 15 日、2003 年 11 月 5 日在美国上映。

影片讲述了一名年轻的网络黑客尼奥发现看似正常的现实世界实际上是由一个名为“矩阵”的计算机人工智能系统控制的，尼奥在一名神秘女郎崔妮蒂的引导下见到了黑客组织的首领墨菲斯，三人走上了抗争矩阵征途的故事。

IT之家了解到，《黑客帝国 4：矩阵重启》承接《黑客帝国 3：矩阵革命》的故事，尼奥（基努・里维斯 Keanu Reeves 饰）和崔妮蒂（凯瑞-安・莫斯 Carrie-Anne Moss 饰）联手归来，继续与 AI 世界的机械大军展开对抗。