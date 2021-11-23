进展迅速：SpaceX 年内有望造出两枚超级重型助推器

11 月 23 日消息，目前 SpaceX 的 B5 超级重型助推器研发进展迅速，这意味着到年底可能就有两枚超级重型助推器能用于星际飞船的首次轨道飞行测试。

11 月 19 日，SpaceX 已经开始将 B5 助推器的甲烷储罐吊装到氧气储罐的顶部，这标志着 69 米高助推器的主要结构件组装结束。此时距离启动 B5 助推器的制造工作仅有 10 周时间。目前焊工正昼夜不停工作，将两个储罐焊接在一起，并敷设将甲烷推进剂向下穿过氧气储罐的管道。

两天前，SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）分享了 SpaceX 另一个超级重型助推器 B4 的照片。他透露，“（B4 助推器）发射时有 5443 吨的推力。”三个多月来，B4 助推器一直在缓慢进入测试准备阶段。随着 B4 助推器和 B5 助推器逐步接近完工，SpaceX 很快就需要决定用哪一枚助推器来完成星际飞船的首次轨道飞行测试。

一旦 B5 助推器的两部分焊接完成，其与 B4 助推器的进度只差几步就能赶上。最近几周，技术人员开始为 B4 助推器的线缆、燃料管道以及航空电子设备安装外壳，重新安装猛禽发动机，并首次在火箭发动机周围安装隔热罩。有迹象表明，20 台猛禽发动机喷口上方的整个助推器外环都将装上隔热罩。

隔热罩安装完成后，其能够在静态点火测试、火箭上升、翻转以及落地时保护每台发动机的管道和线路。为减缓冲击作用，猎鹰火箭助推器在回收时总是要进行大约 30 秒的三发动机“再入点火”。与其不同的是，SpaceX 在回收超级重型助推器时不会执行这一过程。理论上讲，这将使得助推器回收效率更高，为将星际飞船送入轨道省出十几吨燃料。

到 11 月 17 日，SpaceX 已经为 B4 助推器完成所有 29 部猛禽发动机的重新安装工作，部分发动机隔热罩也安装完毕。技术人员还为中间 9 部发动机安装隔热罩做好了准备。由于中间的 9 部发动机能够自由转向，安装隔热罩更加具有挑战性。按照过去几个月的工作进度，SpaceX 可能还需要几周时间来完成隔热罩的安装，并在 B4 助推器底座周围搭载敏感设备的机架上安装七个“航空罩”。

相比之下，B5 助推器的组装方式略有不同。技术人员在 B5 助推器的两部分结构件开始组装前就已经安装布设了大部分外部管道、线缆以及设备架。相比之下，B4 助推器在开始组装时只是安装了一半数量猛禽发动机的巨型钢罐。正因为如此，SpaceX 花了十多周时间来组装 B5 助推器，而组装 B4 助推器只花了两周半的时间。目前来看，考虑到 B4 助推器在组装开始后大约 18 周仍未完工，B5 助推器达到测试准备状态最终有可能要少花 4 到 6 周的时间。

如果 B5 助推器确实比 B4 助推器提前完工，SpaceX 就会有两枚准备就绪的星际飞船助推器，但目前只有一个轨道级发射架。