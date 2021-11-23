【视频】免费白嫖这 8 款手机厂商推出的良心 App，个个好用到爆！

Hi，我是水水。问大家两个问题，你们平时会用手机自带的 App 吗？(非预装第三方）大家最喜欢的手机自带 App 是哪款呢？欢迎在IT之家评论区留言讨论。

今天，水水给大家推荐 8 款手机厂商出品的良心 App，不仅全部免费无广告，而且其他品牌都能安装，实用不花哨。具体是哪些点开下面的视频看看吧：

对了，水水还给各位准备了所有 App 的安装包哦，只需在IT之家微信公众号后台回复关键词【良心软件】即可下载！