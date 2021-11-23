航天英雄不朽之勋：聂海胜、刘伯明、汤洪波获颁航天功勋奖章

IT之家 11 月 23 日消息，据央视新闻，聂海胜、刘伯明、汤洪波三位英雄获颁航天功勋奖章。

聂海胜、刘伯明、汤洪波，听令景从、矢志报国，不畏艰险、团结协作，向世界展示了强大的中国精神、中国力量。为褒奖他们为我国载人航天事业建立的卓著功绩，中共中央、国务院、中央军委决定，给聂海胜同志颁发“一级航天功勋奖章”，给刘伯明同志颁发“二级航天功勋奖章”，授予汤洪波同志“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。

IT之家了解到，2021 年 6 月 17 日，我国航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波驾乘神舟十二号载人飞船成功进入太空，顺利完成与天和核心舱自主快速交会对接，并开展了一系列创新性、突破性科学试验和空间应用任务，在轨驻留 3 个月，于 9 月 17 日顺利返回。

央视指出，我国神舟十二号载人飞行任务是实现载人航天工程“三步走”战略目标至关重要的一次任务，是中国人首次进入自己的空间站，多项关键核心技术取得重大突破，标志着中国航天事业高水平科技自立自强迈出新步伐，对提升我国综合国力和民族凝聚力具有重要意义。



神舟十二号载人飞行任务圆满成功，凝聚着广大科技工作者、航天员、干部职工、解放军指战员的智慧和心血。