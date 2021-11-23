华为 HMS Core PC 版 6.2.0.301 更新：支持 Win11 系统

IT之家 11 月 23 日消息，近期，华为移动服务 HMS Core Windows 版迎来了 6.2.0.301 更新，新增支持 Windows 11 系统，支持 Windows 远程登录使用 HMS Core，另外还优化了 HMS Core 的用户体验。

IT之家获悉，在今年 10 月份的华为开发者大会上，华为正式发布全新的 HMS Core 6，向全球开发者开放 7 大领域的 69 个 Kit 和 21738 个 API，包括 13 个跨操作系统能力。

HMS Core 6 不仅支持 HarmonyOS 和安卓，还可以支持其它更多操作系统，如 OpenHarmony、Windows、iOS 等，可在平板、智慧屏、智能手表及车机等多设备调用。HMS Core 还支持第三方开发框架，如 React Native、Cordova 等。

在图形领域，HMS Core 6 新增 3D 建模服务，并增强了 AR Engine、图形计算服务、图形引擎服务等多项开放能力。

在媒体领域，基于 AI 技术的加持，华为全新开放了视频编辑服务（Video Editor Kit）和音频编辑服务（Audio Editor Kit），并能提供覆盖 70 + 种语言的全球化服务，支持全球调用。

在人工智能领域，Machine Learning Kit 作为已开放的能力，有将近一万个应用集成了 ML Kit，月调用量超过 82.5 亿次，现已扩展到其他操作系统应用上。

在应用服务领域，HMS Core 6 新增和增强的开放能力达到 13 项，跨 OS 能力 12 项。

在系统领域，华为将核心的连接与通信能力开放出来，包含 9 项能力，通过 Wireless Kit、Network Kit 开放给应用开发者。