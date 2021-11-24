戴尔第三财季营收 284 亿美元，净利润同比大增 341%

IT之家 11 月 24 日消息，戴尔科技公司今日公布了 2022 财年第三财季财报。报告显示，戴尔科技第三财季总净营收为 283.94 亿美元，与去年同期的 234.82 亿美元相比增长 21%；净利润为 38.88 亿美元，与去年同期的 8.81 亿美元相比增长 341%。

不按照美国通用会计准则，戴尔科技第三财季调整后总净营收为 284.05 亿美元，与去年同期的 235.21 亿美元相比增长 21%；调整后净利润为 20.15 亿美元，与去年同期的 17.11 亿美元相比增长 18%。

戴尔第三财季调整后营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，从而推动其盘后股价上涨近 2%。

业绩概要：

在截至 2021 年 10 月 29 日的这一财季，戴尔科技的净利润为 38.88 亿美元，与去年同期的 8.81 亿美元相比增长 341%；每股摊薄收益为 4.87 美元，与去年同期的 1.08 美元相比增长 351%。不按照美国通用会计准则（不计入无形资产摊销支出、税收影响、股权奖励支出及其他一次性项目），戴尔科技第三财季调整后净利润为 20.15 亿美元，与去年同期的 17.11 亿美元相比增长 18%；调整后每股收益为 2.37 美元，与去年同期的 2.03 美元相比增长 17%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，11 名分析师此前平均预期戴尔科技第三财季调整后每股收益将达 2.18 美元。

戴尔科技第三财季总净营收为 283.94 亿美元，与去年同期的 234.82 亿美元相比增长 21%。不按照美国通用会计准则，戴尔科技第三财季调整后总净营收为 284.05 亿美元，与去年同期的 235.21 亿美元相比增长 21%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，7 名分析师此前平均预期戴尔科技第三财季营收将达 268.2 亿美元。

戴尔科技第三财季运营利润为 13.49 亿美元，与去年同期的 11.29 亿美元相比增长 19%。不按照美国通用会计准则，戴尔科技第三财季调整后运营利润为 28.68 亿美元，与去年同期的 27.25 亿美元相比增长 5%。

戴尔科技第三财季调整后 EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润）为 34.10 亿美元，与去年同期的 32.31 亿美元相比增长 6%。

戴尔科技第三财季总营收成本为 203.35 亿美元，与去年同期的 162.21 亿美元相比增长 25%。其中，产品营收成本为 175.52 亿美元，与去年同期的 137.89 亿美元相比增长 27%；服务营收成本为 27.83 亿美元，与去年同期的 24.32 亿美元相比增长 14%。

戴尔科技第三财季总运营支出为 67.10 亿美元，与去年同期的 61.32 亿美元相比增长 9%。其中，销售、总务和行政支出为 52.93 亿美元，与去年同期的 47.72 亿美元相比增长 11%；研发支出为 14.17 亿美元，与去年同期的 13.60 亿美元相比增长 4%。

截至第三财季末，戴尔科技的剩余履约义务为 47 亿美元，增长了 26%；递延营收为 31 亿美元；持有的现金和投资余额为 2420 亿美元。今年截至目前为止，戴尔科技总共偿还了 159 亿美元的债务。

各部门业绩：

戴尔科技第三财季产品营收为 215.40 亿美元，与去年同期的 173.52 亿美元相比增长 24%；服务营收为 68.54 亿美元，与去年同期的 61.30 亿美元相比增长 12%。

按具体业务部门划分，戴尔科技第三财季来自于客户解决方案集团的营收达到创纪录的 165.46 亿美元，与去年同期的 122.86 亿美元相比增长 35%。其中，商业部门营收达到创纪录的 122.92 亿美元，与上年同期的 87.83 亿美元相比增长 40%；消费者部门营收也达到创纪录的 42.54 亿美元，与上年同期的 35.03 亿美元相比增长 21%。客户解决方案集团第三财季的运营利润达到创纪录的 11 亿美元，同比增长 14%，在该集团营收中所占比例为 6.9%。

戴尔科技第三财季来自于基础设施解决方案集团的营收为 84.28 亿美元，与去年同期的 80.24 亿美元相比增长 5%。其中，存储部门的营收为 38.95 亿美元，与上年同期的 38.60 亿美元相比增长 1%；服务器和联网部门的营收为 45.33 亿美元，与上年同期的 41.64 亿美元相比增长 9%。基础设施解决方案集团第三财季的运营利润为 8.92 亿美元，上年同期的 8.82 亿美元相比增长 1%，在该集团营收中所占比例约为 10.6%。

VMware 部门第三财季的净营收为 31.78 亿美元，与去年同期的 28.93 亿美元相比增长 10%，主要由于旗下多样化产品组合均广泛增长。VMware 部门第三财季的运营利润为 8.37 亿美元，与上年同期相比持平，在该部门营收中所占比例为 26.3%。

股价变动：

当日，戴尔科技股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌 0.46 美元，报收于 54.67 美元，跌幅为 0.83%。在随后截至美国东部时间 23 日下午 4 点 52 分（北京时间 24 日凌晨 5 点 52 分）的盘后交易中，戴尔科技股价上涨 0.96 美元，至 55.63 美元，涨幅为 1.76%。过去 52 周，戴尔科技的最高价为 58.29 美元，最低价为 34.09 美元。