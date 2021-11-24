达达集团：第三季度总营收 17 亿元同比增长 86%，京东到家平台活跃消费者为 5710 万

IT之家 11 月 24 日消息，今日，本地即时零售和配送平台达达集团发布了截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度未经审计的财务业绩。

IT之家了解到，财报显示，达达集团第三季度总营收为 17 亿元人民币。在将落地配业务统一调整为净额收入口径后，总营收同比增长 86%。

截至 2021 年 9 月 30 日的 12 个月内，京东到家平台总交易额（GMV）为 372 亿元人民币，京东到家平台活跃消费者为 5710 万。

此外，达达快送平台营收为 6 亿元人民币。达达集团表示，与 2020 年第三季度营收的差异，主要由于 2021 年 4 月落地配业务升级，使得收入确认从总额变为净额。在将落地配业务统一调整为净额收入口径后，达达快送本季度营收同比增长 90%。增长主要来自为连锁商家提供的同城即时配送服务的订单数量增加。

京东到家平台营收为 11 亿元人民币。与 2020 年第三季度营收的差异，主要得益于平台活跃消费者数量和客单价的增加，京东到家平台总交易额（GMV）相比去年同期有所增长。

总成本和费用为 23 亿元人民币，2020 年同期成本和费用为 18 亿元人民币。

经营支持成本为 12 亿元人民币，2020 年同期成本为 10 亿元人民币。

销售营销费用为 8 亿元人民币，2020 年同期费用为 5 亿元人民币。

综合行政费用为 1 亿元人民币，2020 年同期费用为 1.2 亿元人民币。

研究开发费用为 1.5 亿元人民币，2020 年同期费用为 1 亿元人民币。

其他方面：

非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于达达集团普通股股东的净亏损为 4.5 亿元人民币，去年同期为 3.2 亿元人民币。

非美国通用会计准则下（Non-GAAP）基本及摊薄后每股净亏损为 0.48 元人民币，去年同期为 0.36 元人民币。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司现金及现金等价物、受限资金及短期投资共计 29 亿元人民币。

根据达达集团在 2021 年 6 月宣布的股票回购计划，截至 2021 年 10 月 31 日，公司已回购价值约 1.3 亿美元的美国存托股票 ADS。

达达集团预计，2021 年第四季度总营收介于 20 亿元至 21 亿元人民币之间。在将对比期间内达达快送的落地配业务统一调整为净额收入口径后，预估第四季度总营收将同比增长 88% 至 97%。