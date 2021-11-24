惠普第四财季净营收 167 亿美元，净利润同比大增 364%

IT之家 11 月 24 日消息，惠普今天发布了 2021 财年第四财季及全年财报。报告显示，惠普第四财季净营收为 166.75 亿美元，与去年同期的 152.58 亿美元相比增长 9.3%；净利润为 30.99 亿美元，与去年同期的 6.68 亿美元相比增长 364%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 11 亿美元，与去年同期的 8 亿美元相比增长 29%。

惠普第四财季业绩和全年业绩均超出华尔街分析师此前预期，对 2022 财年第一财季盈利的展望也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近 12%。

第四财季业绩概要：

在截至 2021 年 10 月 31 日的这一财季，惠普的净利润为 30.99 亿美元，与去年同期的 6.68 亿美元相比增长 364%。惠普第四财季每股摊薄收益为 2.71 美元，与去年同期的 0.49 美元相比增长 453%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），惠普第四财季调整后净利润为 11 亿美元，与去年同期的 8 亿美元相比增长 29%；调整后每股收益为 0.94 美元，与去年同期的 0.62 美元相比增长 52%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，15 名分析师此前平均预期惠普第四财季每股收益将达 0.88 美元。

惠普第四财季净利润和每股收益（不按照美国通用会计准则）中分别除去了 18.83 亿美元和每股 1.54 美元的税后调整，这项调整与重组及其他支出、并购相关支出、无形资产摊销支出、非运营退休相关支出或信贷、养老金界定利益计划结算支出或收益、甲骨文诉讼相关收入、偿债成本以及税收调整有关。

惠普第四财季净营收为 166.75 亿美元，与去年同期的 152.58 亿美元相比增长 9.3%；不计入汇率变动的影响，惠普第四财季净营收比去年同期增长 6.9%，这一业绩也超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，13 名分析师此前平均预期惠普第四财季净营收将达 154 亿美元。

按照美国通用会计准则，惠普第四季度运营利润率为 7.4%，与去年同期的 6.5% 相比上升 0.9 个百分点。不按照美国通用会计准则，惠普第四季度的调整后运营利润率为 8.1%，与去年同期的 6.9% 相比上升 1.2 个百分点。

第四财季各部门业绩：

按照业务部门划分，惠普个人系统集团第四财季营收为 117.95 亿美元，与去年同期的 104.32 亿美元相比增长 13%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%；个人系统集团第四财季运营利润率为 6.5%。其中，商业部门净营收同比增长 25%，个人消费者部门净营收同比下降 3%；总出货量同比下降 9%，其中笔记本出货量同比下降 12%，台式机出货量同比增长 2%。

在个人系统集团内部，按产品划分，惠普第四财季来自于笔记本的净营收为 83.39 亿美元，与去年同期的 74.05 亿美元相比增长 13%；来自于台式机的净营收为 25.10 亿美元，与去年同期的 22.53 亿美元相比增长 11%；来自于工作站的净营收为 4.92 亿美元，与去年同期的 3.55 亿美元相比增长 39%；来自于其他产品的净营收为 4.54 亿美元，与去年同期的 4.19 亿美元相比增长 8%。

惠普打印集团第四财季营收为 48.79 亿美元，与去年同期的 48.26 亿美元相比增长 1%，不计入汇率变动的影响为同比持平；运营利润率为 17.0%。第四财季的总硬件出货量同比下降 26%，其中商业硬件出货量同比下降 12%，个人硬件出货量同比下降 28%。个人硬件业务的净营收同比下降 6%，而商业硬件营收同比增长 19%。

惠普第四财季企业投资为 200 万美元，相比之下去年同期为零。

惠普第四财季物料营收为 30.57 亿美元，与去年同期的 31.31 亿美元相比下降 2%，不计入汇率变动的影响为同比下降 3%。

全年业绩：

整个 2021 财年，惠普的净营收为 635 亿美元，与 2020 财年的 566 亿美元相比增长 12.1%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10.2%，超出分析师预期。惠普 2021 财年净利润为 65 亿美元，与 2020 财年的 28 亿美元相比增长 129%。惠普 2021 财年的每股摊薄收益为 5.33 美元，与 2020 财年的 2.00 美元相比增长 167%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），惠普 2021 财年的调整后净利润为 46 亿美元，与 2020 财年的 32 亿美元相比增长 43%；调整后每股收益为 3.79 美元，与去年同期的 2.28 美元相比增长 66%，也超出预期。

据雅虎财经频道提供的数据显示，18 名分析师此前平均预期惠普 2021 财年营收将达 622.6 亿美元，18 名分析师此前平均预期惠普 2021 财年调整后每股收益将达 3.73 美元。

惠普 2021 财年的运营利润率为 8.4%，与 2020 财年的 6.1% 相比上升 2.3 个百分点。不按照美国通用会计准则，惠普 2021 财年的运营利润率为 9.1%，与 2020 财年的 7.2% 相比上升 1.9 个百分点。

其他财务信息：

惠普第四财季总成本和支出为 154.37 亿美元，相比之下去年同期为 142.66 亿美元。其中，营收成本为 134.10 亿美元，相比之下去年同期为 125.79 亿美元；研发支出为 4.45 亿美元，相比之下去年同期为 3.81 亿美元；销售、总务和行政支出为 14.74 亿美元，相比之下去年同期为 12.44 亿美元；重组及其他支出为 2900 万美元，相比之下去年同期为 3100 亿美元；并购相关支出为 2800 万美元，相比之下去年同期为 200 万美元；无形资产摊销支出为 5100 万美元，相比之下去年同期为 2900 万美元。

惠普第四财季业务运营活动所提供的净现金为 28 亿美元。截至第四财季末，惠普的应收账款总额为 55 亿美元；应收账款周转天数为 30 天，与上一季度相比增加 1 天。截至第四财季末，惠普的库存总价值为 79 亿美元，库存天数为 53 天，与上一季度相比减少 9 天。截至第四财季末，惠普的应付账款总额为 161 亿美元，应付账款周转天数为 108 天，与上一季度相比减少 12 天。

惠普第四财季自由现金流为 9 亿美元。自由现金流中包含了业务运营活动所提供的 28 亿美元净现金，并经过了甲骨文诉讼相关 17.71 亿美元收入，在租约方面 3300 万美元的净投资，以及在物业、工厂和设备方面进行的 1.72 亿美元净投资的调整。

惠普在第四财季中总共向股东返还了 20 亿美元现金。其中，惠普在这一财季中派发了 2.19 亿美元的现金股息。此外，惠普在第四财季中还利用 18 亿美元的现金在公开市场上回购了约 6100 万股普通股。其结果是，惠普在第四财季中将 210% 的自由现金流返还给了公司股东。截至第四财季末，惠普所持有的现金总额为 43 亿美元，其中包括现金和现金等价物及短期投资。

惠普 2021 财年全年业务运营活动所提供的净现金为 64 亿美元，自由现金流为 42 亿美元。自由现金流中包含了业务运营活动所提供的 64 亿美元净现金，并经过了甲骨文诉讼相关 17.71 亿美元收入，在租约方面 1.11 亿美元的净投资，以及在物业、工厂和设备方面进行的 5.82 亿美元净投资的调整。惠普在整个 2021 财年中利用约 62 亿美元的现金在公开市场上回购了约 2.24 亿股普通股。加上惠普在 2021 财年中派发的 9.38 亿美元现金股息，该公司在全年将 172% 的自由现金流返还给了股东。

业绩展望：

惠普预计，按照美国通用会计准则，2022 财年第一财季每股摊薄收益将达 0.92 美元到 0.98 美元；不按照美国通用会计准则，第一财季的每股摊薄收益预计将达 0.99 美元到 1.05 美元，超出分析师预期。不按照美国通用会计准则，惠普对 2022 财年第一财季来自于持续运营业务的每股摊薄收益的估测中未计入每股 0.07 美元的税后支出，这项支出主要与重组及其他支出、并购相关支出、无形资产摊销支出、非运营退休相关支出或信贷、税收调整以及这些项目的相关税收影响有关。据雅虎财经频道提供的数据显示，13 名分析师此前平均预期惠普第一财季调整后每股收益将达 0.94 美元。

股价变动：

当日，惠普股价在纽约证券交易所常规交易中上涨 0.28 美元，报收于 32.21 美元，涨幅为 0.88%。在随后截至美国东部时间 23 日下午 4 点 11 分（北京时间 24 日凌晨 5 点 11 分）的盘后交易中，惠普股价再度上涨 3.79 美元，至 36.00 美元，涨幅为 11.77%，与 52 周最高价持平。过去 52 周，惠普的最高价为 36.00 美元，最低价为 21.26 美元。