首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

三星官宣 170 亿美元在美新建芯片工厂，明年动工 2024 年投产

2021/11/24 7:47:58 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：长河
评论：

北京时间 11 月 24 日消息，三星电子周二正式宣布，将在美国得州泰勒市建造一座新的先进芯片制造工厂。这座工厂耗资大约 170 亿美元，将创造 1800 个工作岗位

▲ 三星奥斯汀工厂

新工厂距离三星位于奥斯汀的现有工厂大约 30 英里 (约合 48 公里)，占地大约 1200 英亩，比奥斯汀工厂还要大。泰勒市将为三星提供建厂激励，前十年提供逾 90% 的地产税减免。

三星计划明年动工，从 2024 年开始生产芯片。三星预计将使用新工厂为自己和其他公司的产品生产芯片。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用