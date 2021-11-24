三星官宣 170 亿美元在美新建芯片工厂，明年动工 2024 年投产

北京时间 11 月 24 日消息，三星电子周二正式宣布，将在美国得州泰勒市建造一座新的先进芯片制造工厂。这座工厂耗资大约 170 亿美元，将创造 1800 个工作岗位。

▲ 三星奥斯汀工厂

新工厂距离三星位于奥斯汀的现有工厂大约 30 英里 (约合 48 公里)，占地大约 1200 英亩，比奥斯汀工厂还要大。泰勒市将为三星提供建厂激励，前十年提供逾 90% 的地产税减免。

三星计划明年动工，从 2024 年开始生产芯片。三星预计将使用新工厂为自己和其他公司的产品生产芯片。