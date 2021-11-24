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2021 金摇杆奖发布：PC 获有史以来终极游戏硬件奖，G 胖代表发言

2021/11/24 9:28:52 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 24 日消息，金摇杆奖是英国最著名的游戏产业大奖，以公众投票选出一年中最佳的各平台游戏。今日，2021 金摇杆奖颁奖典礼举行，公布了 2021 年各大奖项的获奖名单。

其中，PC 获得了“有史以来的终极硬件”奖，《黑暗之魂》获得了“有史以来的终极游戏”奖。Steam 之父 G 胖代表 PC 领取“有史以来的终极硬件”奖。

IT之家了解到，游戏方面，《生化危机：村庄》获得年度最佳游戏，《英雄联盟手游》获得年度最佳手游。

完整获奖名单：

  • 最佳多人游戏：《双人成行》

  • 最佳叙事：《奇异人生：本色》

  • 最佳游戏音频：《生化危机：村庄》

  • 最佳视觉设计：《瑞奇与叮当：时空跳转》

  • 最佳游戏 DLC：《对马岛之魂：壹岐岛》

  • 年度手机游戏：《英雄联盟手游》

  • 最佳游戏硬件：PlayStation 5

  • 最佳独立游戏：《死亡门扉》

  • 年度最佳游戏公司：卡普空

  • 最佳演员：玛吉・罗伯逊（迪米特雷斯库夫人）

  • 突破奖：Housemarque 工作室（《死亡回归》）

  • 最佳游戏社群：《最终幻想 14》

  • 仍然火热游戏：《最终幻想 14》

  • 年度最佳 PC 游戏：《杀手 3》

  • 年度最佳任天堂游戏：《密特罗德：生存恐惧》

  • 年度最佳 Xbox 游戏：《脑航员 2》

  • 年度最佳 PlayStation 游戏：《生化危机：村庄》

  • 最受期待游戏：《埃尔登法环》

  • 评论家选择奖：《死亡循环》

  • 年度最佳游戏：《生化危机：村庄》

  • 有史以来的终极硬件：PC

  • 有史以来的终极游戏：《黑暗之魂》

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关键词：金摇杆游戏 奖G 胖

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