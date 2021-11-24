2021 金摇杆奖发布：PC 获有史以来终极游戏硬件奖，G 胖代表发言

IT之家 11 月 24 日消息，金摇杆奖是英国最著名的游戏产业大奖，以公众投票选出一年中最佳的各平台游戏。今日，2021 金摇杆奖颁奖典礼举行，公布了 2021 年各大奖项的获奖名单。

其中，PC 获得了“有史以来的终极硬件”奖，《黑暗之魂》获得了“有史以来的终极游戏”奖。Steam 之父 G 胖代表 PC 领取“有史以来的终极硬件”奖。

IT之家了解到，游戏方面，《生化危机：村庄》获得年度最佳游戏，《英雄联盟手游》获得年度最佳手游。

完整获奖名单：