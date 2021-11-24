爆料称小米 12 全系标配微曲面屏：后置 5000 万像素超大底主摄

据此前多方预测的消息，小米今年下半年的代表性年度旗舰小米 12 系列可能会比往年来的更早一些，最早有望在 12 月中旬就正式登场。作为历来最受欢迎的安卓旗舰之一，关于该机的爆料也早已非常密集，尤其外观、性能和影像方面的升级必然会是外界最为关注的焦点。现在有最新消息，近日有数码博主进一步带来了该机屏幕和后置相机的设计方案。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米 12 系列旗舰将全系标配曲面显示屏，此前期待直屏的用户可能要失望了。不过将采用的是微曲设计，能兼顾显示效果和手感，相比此前也有所提升。此外，该机将搭载 5000 万像素超大底主摄（支持 OIS）+ 超广角镜头 + 微距镜头，整体影像系统会比小米 11 系列更上一层楼。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 12 系列将延续高素质屏幕规格，采用微曲面开孔全面屏设计，搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 8 Gen1，将采用三丛集 CPU 的设计，其中超大核心频率达 3.09GHz，大核心频率为 2.4GHz，小核心频率为 1.8GHz，安兔兔跑分可能将首次突破百万。除了 5000 万像素的超大底主摄方案外，还有望提供一个搭载 2 亿超高像素主摄相机模组的版本，将采用的是三星不久前发布的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸。此外，该系列机型将分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及百瓦级无线快充。

据悉，全新的小米 12 系列最早有望在年底亮相，将首发骁龙 8 Gen1 旗舰芯片、采用顶级屏幕和快充规格。更多详细信息，我们拭目以待。