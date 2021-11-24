苹果称在骚扰问题上不限制“言论自由”，前员工：它在撒谎

北京时间 11 月 24 日消息，苹果前工程师谢尔・斯嘉丽（Cher Scarlett）表示，虽然苹果向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）称“涉及骚扰、歧视和其他违法状况”时公司不会与员工签订保密协议，但它显然言行不一。在回应股东相关提案时，苹果曾向 SEC 表示，“公司的政策是不使用保密条款。”

斯嘉丽最近从苹果离职时，公司律师限制她只能这样对外表态，“在苹果工作 18 个月后，我认为是时候离开、追寻其他机遇了。”斯嘉丽说，“我被震惊了，在我看来，只要不抹黑苹果，我想说啥就说啥。” 她暗示自己遭到同事骚扰和公司威胁。

10 月 25 日，斯嘉丽向 SEC 提起投诉，阐述了自己的遭遇，详细描述了苹果向 SEC 作出的“虚假和误导性陈述”。斯嘉丽在投诉材料中包含了苹果的和解协议复印件，称苹果规定她“要把离职的原因说成是个人决定，而非对工作环境不满”。

斯嘉丽表示，“我知道苹果向 SEC 提供的文件是谎言，我希望苹果要对自己的言论负责。”由于违背了保密协议，斯嘉丽预计自己将无法获得苹果根据保密协议支付的报酬。

斯嘉丽称，“与使苹果现在就对自己的言论负责相比，一年后才能获得的这些报酬就显得不那么重要了”。