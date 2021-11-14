因占用时间检查零售员工的背包和设备，苹果将赔偿近 3000 万美元

IT之家 11 月 14 日消息，苹果公司已提出支付 2990 万美元与零售员工达成和解，这些员工声称他们在下班前会接受例行的（非加班时间）搜查。

据法院新闻周五报道，苹果员工的律师敦促法院批准 2990 万美元的和解，称这是“经过近八年的艰苦诉讼后达成的重大、不可逆转的和解”。

这起诉讼起源于 2013 年，当时一群员工起诉苹果，认为他们应该为背包和设备安全检查所花费的时间获得报酬。这起案件已经通过第九巡回法院和加利福尼亚州最高法院。

在加州最高法院的裁决中，法官们批评苹果公司关于 iPhone 和其他设备的论点看似前后矛盾。在法律纠纷中，苹果公司辩称，员工本可以将设备留在家中以避免被搜查。

IT之家了解到，苹果公司于 2013 年实施了这一检查，要求员工遵守规则或面临解雇。法院发现，苹果公司对员工行使控制权，迫使他们在离开零售店休息或轮班结束之前找到经理或保安。

苹果公司辩称，它在搜查过程中没有控制员工，他们可以自由地将背包和设备留在家中以避开检查。加州最高法院不同意这种描述，并提到了该州工资法中的一项法律要求，该要求表明员工在受公司控制期间应有权获得补偿。

如果和解协议获得批准，加州近 1.2 万名 Apple Store 员工（包括已离职的）每人最多可获得约 1200 美元的赔偿。