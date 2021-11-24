OPPO Reno7/Pro 预热：超感光猫眼镜头搭载自研的新一代 RGBW 图像融合单元

IT之家 11 月 24 日消息，在昨日宣布全球首发索尼联合定制镜头 IMX709 超感光猫眼镜头后，OPPO 官方今日上午带来了 Reno7 系列的最新预热视频，称超感光猫眼镜头搭载 OPPO 自研的新一代 RGBW 图像融合单元。

RGBW 图像融合单元集成在 IMX709 传感器内，在 OPPO Reno7 上首次商用。IT之家了解到，OPPO 在今年 8 月的未来影像技术沟通会上曾透露自研 RGBW 算法将于今年四季度商用。

据介绍，IMX709 相较于 IMX615 实现 60% 感光能力提升、35% 噪点降低，同时具备更高的动态范围和画面宽容度，且能够智能切换广角。

根据此前信息，OPPO Reno7 系列将于 11 月 25 日 18:00 发布。OPPO Reno7 系列将首创星雨光刻工艺，在机身后盖雕刻出 120 万道流星轨迹，同时首次采用星环呼吸灯设计，搭配直角中框设计，且是 Reno 系列史上机身最薄、电池最大的一代机型。

爆料信息显示，OPPO Reno7 Pro 搭载天玑 1200-MAX 处理器，厚度为 7.45mm，电池容量为 4500mAh，支持 65W 快充，拥有 8GB + 256GB、12GB + 256GB 两个版本。