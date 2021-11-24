这 8 款手机厂商官方推出的良心 App，个个好用到爆！

嗨呀大家吼！这里是IT之家的浪歌。

可能你不知道，诸如小米，vivo 之类的手机厂商，不仅仅卖数码硬件，也做软件业务。

由于各大手机厂商推出的 App，更多是为了给手机增加卖点，而不是直接依靠软件盈利。因此这些手机厂官方 App 往往都具备无广告，轻量化的优势。

今天，浪歌和水水就来给你盘一下，几家手机厂商推出的神级 App。当然啦，下载安装包肯定也少不了的，帮你一键白嫖。

另外，今天的推送也给大家准备了视频版，如果想看图文版的可以跳过视频，直接看后面的文字内容。

以下为视频版：

以下为图文版：

氢流

类型：网页浏览器

版本号：1.2.0

出品方：小米

不得不说这名字起的老双关了，图标很青春。

打开主页，这个 Explore 标识米粉应该再熟悉不过了，排版布局也完全一样，就是小米浏览器中“简洁模式”的套娃。

页面比原版还要简洁，因为干掉了资讯和广告，菜单也很克制。不过原版的功能它一个不落，像是自定义搜索引擎、更换主页背景、语音检索网址、夜间模式、阅读模式、无痕浏览这些一应俱全。

支持广告过滤和手动标记广告，设置中还提供了单独的隐私防护管理部分，可以查看具体的防护记录，也可以对某一个网页的隐私权限进行全面管理。

当然，缺点也有，比如不适配沉浸状态栏，基于 Chrome79 的浏览器内核不是最新的，以及自带广告过滤，但是不能屏蔽某度搜索靠前的广告结果，毕竟官方这么做某度肯定律师函招呼。

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小米音乐

类型：在线音乐播放器

版本号：1.3.4

出品方：小米，腾讯

由于是和 QQ 音乐联合 PY 开发，所以界面也是白加绿的小清新极简风格，底栏只有首页和我，以及右上角的听歌识曲。

其实还有一个隐藏很深的功能，在歌曲播放页底部的功能按钮中，点开更多里面有个查看视频，里面包含了歌曲 MV、花絮甚至是综艺等，不乏很多营销号的劲爆内容。

除此之外，它没有任何短视频、直播、K 歌等乱七八糟的功能，也没有广告，除了评论，所有和社交、个性化沾边的东西通通都砍了，还你一个纯粹的听歌体验。

你看 QQ 音乐原版上这个 Taylor 的皮肤装扮，好看不假但是在 iPhone 上预览居然还一卡一卡的，就这还想让我掏钱？

缺陷是最新的 1.3.4 版本砍掉了 Hi-Res，不过对于在线听歌，音质永远不是第一要素，版权才是。

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OPPO Relax

类型：在线音乐、白噪音播放器

版本号：2.1.17

出品方：OPPO

白噪音软件有很多，但是在创意和交互设计上做得最好的非他莫属，况且还免费。软件内置了聆听、减压和探索三种模式。聆听部分包含了各式各样的声音类型和资源，比如环境音、纯音乐、颜色噪音等。

选中一种声音和默认会开启 30 分钟的聆听时间，可选择 1-180 分钟的定时播放或者无限循环，可随时暂停，也可以通过自定义组合编辑菜单，在一种声音里混入三种其他的音效。

减压部分则是一些颜色鲜艳而又清新的小游戏，比如戳泡泡、深呼吸、流体颜料和填色涂鸦；戳泡泡中泡泡一破手机就会振动一下，深呼吸里也会通过振动反馈提醒你换气，你的手机振动马达越好效果也就越自然，非常的有新意。

城市之声部分则提供了一些国内外著名城市的街头声音实录，让白噪音有了一丝城市的烟火气，如果你想平复心情或者听着白噪音安睡，OPPO Relax 是个不错的选择。

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vivo 摄影

类型：图片编辑工具 + 分享社区

版本号：4.2.0.9

出品方：vivo

表面上是一个拥有非常多活跃用户的摄影分享社区。打开软件，发现页随便一个图片帖，头像都顶着 vivo 认证摄影师、vivo 签约摄影师等头衔，拍出的作品大多都很棒，而且这个排版和交互活脱脱刷图版抖音嘛。

在影像馆版块，官方精选了各种拍摄专题，拍摄教程以及摄影比赛，鼓励你拍摄、上传和分享自己的作品。

不过，实际上它是一款功能非常丰富的修图 App。从最基础的各种滤镜风格、艺术字模板、签名模板，到选项眼花缭乱的效果工具，无论是想玩文艺范的文字配图，还是偏专业风格的摄影大片，它都能满足你。

vivo 摄影不需要登录、不用付费就可享受所有功能，还支持九图连修，批量编辑等快捷技能，滤镜和水印也一直在更新，对一般的手机摄影爱好者来说，绝对是一款宝藏 App。

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锤子便签

类型：云同步笔记

版本号：3.7.4

出品方：锤子科技

曾经红极一时的它身上有着很多独特而优秀的细节。比如自带密码保护，即使别人打开 App，也无法直接或通过后台管理看到任何的便签内容；比如交互上采用类似 iOS 的滑动操作，而且没有确认弹窗；下拉列表自动同步便签，长按便签并上下拖动改变排序等，便签内的图片可以通过拟物按钮随意拖动位置，撰写图片说明，或者裁剪，既优雅又自然；很多细节的地方别家不是没做，而是交互和逻辑都没有锤子便签来的直接且符合直觉，这也是我最喜欢它的原因之一。

还有一个很棒的点在于，所有删除到回收站的便签，它都会帮你完整保留且不限制时间，这意味着你可以把好看的图片存在便签里然后删掉，因为回收站也能云端同步，并且你永远拥有反悔的权利，就像封存在小铁盒里的老照片，即使很久不看它也在那里，除非亲手将它撕毁。

当然，毕竟已经好久不再更新，功能上或多或少有些局限，比如便签内不能插入视频，待办事项无法设置时间和提醒，不支持语音输入等。

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HandShaker

类型：文件传输管理

版本号：2.6.0

出品方：锤子科技

在用过数款手机文件管理和跨设备传输软件之后，我不得不感叹一句：早知道还是 HandShaker，因为它是我用过最简洁易用的传输工具。

HandShaker 中的文件互传通过 Wi-Fi 连接设备，只要手机和电脑在同一个网络下打开它，就可以搜索连接，考虑到无线找设备存在玄学，它也提供了扫码和数据线等连接方式，连接后会按文件类别分类，支持多种排版方式，图片、音乐、视频都能快速预览，想传什么文件直接拖就行了，拖出来就是传电脑，拖进去就是传手机，传输速度取决于你的网速。

批量传输，批量删除都不在话下。软件右下角还显示了手机型号，电量和存储空间等信息，起到一定的提醒作用。

在全部文件中，还可以查看手机文件根目录，对手机文件夹的内容统一管理。HandShaker 没有任何多余的功能和广告，完全免费。遗憾的是 iOS 没有客户端，不能通过 iPhone 上往 PC 或 Mac 导数据。

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idea Note

类型：云同步便签

版本号：3.31

出品方：idea Note

闪念胶囊大家都知道吧，曾经风靡一时的 Smartisan OS 核心三件套之一，能够随时随地的用语音记录自己的灵感和待办事项，虽然锤子已经离咱们远去，但是水水找到了一个很厉害的平替款：Idea Note（灵感便签），它的功能交互和闪念胶囊相差无几。

打开 App，屏幕右侧一条条罗列着你的便签。点击其中的任何一条，就可以查看具体的内容，而且还有巨多的操作，比如大爆炸、闹钟提醒、复制、归档、置顶、转为日历事件、分享等等，考虑的事无巨细。底部这两个按钮，可以直接新建文字或语音便签，我比较推荐大家用语音创建，因为更方便也更符合操作直觉，而且所有的语音标签都会通过自带的讯飞语音识别引擎同步为文字，识别率很高。

不仅如此，idea Note 还提供了云同步功能，手机上创建的便签只需要点一下同步按钮，就可以轻松同步到网页上，方便后期编辑，它支持四种语言识别和实体键快捷唤醒，可玩性非常高。水水将它放在魅族的小窗快捷栏中，简直不要太方便。

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WIDE

类型：短视频制作

版本号：2.5.0

出品方：美图

这是一款由美图推出专注 21:9 电影比例的短视频 Vlog 制作 App，页面非常简洁，主页有很多其他用户制作的 Vlog 短片，如果喜欢可以关注、点赞、评论和分享。

点击右上角这里开始拍摄，它支持 20s 和 60s 两种拍摄时长，点开顶部中间的三个圈可以选择并实时预览拍摄滤镜，也可以直接选择相册里已有的视频，支持 3 档倍速，美颜和前置模式。该模式下，WIDE 有个非常强大的选择旁边功能，里面有各种由专业配音演员不同声线风格组成的素材库。

拍摄完成后还可以给视频添加转场和倒放等效果，或者调整片段顺序，最后点击完成，一段既专业又高级的 Vlog 短片就完成了，如果嫌 20s 太短，可以尝试 60s 时长模式，这个模式去掉了旁白功能，但拍摄完成后会自动为短片添加标题模板和配乐，当然也可以手动调整这些选项，制作起来真的非常方便。

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当然，手机厂商推出的 App 远不止这些，还有一些诸如小米白噪音、vivo 互传、花瓣测速（华为）、Apple Music（安卓版）等也都不错，不过实用性或稳定性上要略逊一筹，大家可以自行搜索下载。