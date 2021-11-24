刚批评完动视暴雪，索尼 PlayStation 自己也被指控涉嫌性别歧视

IT之家 11 月 24 日消息，据 Axios 报道，索尼 PlayStation 受到性别歧视和不当终止的诉讼指控。根据诉讼细节，前 IT 安全分析师 Emma Majo 正寻求提起集体诉讼，以代表其他可能受到 PlayStation 涉嫌性别歧视影响的女性。

该诉讼称，“索尼容忍并营造一种歧视女性员工的工作环境”，称女性被拒绝晋升，并且与担任类似职位的男性员工的薪酬不一样。

就在不到一周前，PlayStation 的主管 Jim Ryan 向员工发出了一封电子邮件，谴责动视暴雪对首席执行官 Bobby Kotick 在公司 30 年期间涉嫌虐待行为和骚扰历史消息的态度。

在全公司范围的通知中，Jim Ryan 表示，他看到动视暴雪“在解决根深蒂固的歧视和骚扰文化方面做得不够”。他还表示，PlayStation 不认为暴雪的“回应声明正确地解决了这种情况”。

IT之家了解到，在 PlayStation 的诉讼中，Emma Majo 描述了在 2015 年至 2021 年期间作为索尼女性员工的经历，声称公司一直拒绝回答其有关如何获得晋升的问题，她还因询问此事而被降职。Majo 表示，她听到管理人员“对女性员工发表带有性别偏见的评论”，暗示女性比男性员工更“情绪化”和“不那么专业”。

此外，诉讼称 Majo 向索尼提交了一份签名声明，“不久之后”她就被解雇了。Majo 辩称，她被错误地解雇了，“因为她是女性，并且因为她谈到了对女性的歧视。”