首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>通信

三星电机成功研发 5G 基站用 MLCC，下个月开始向电信设备合作伙伴提供

2021/11/24 15:54:24 来源：爱集微 作者：holly 责编：远洋
评论：

三星电机日前宣布，已开发出了用于 5G 通信基站的高电容、高电压多层陶瓷电容器 (MLCC)，计划从下个月开始向全球电信设备合作伙伴提供该产品。

图源：businesskorea

据 businesskorea 报道，新型 MLCC 尺寸为 3225 (宽 3.2mm，高 2.5mm)，高电容为 10uF，额定电压为 100 伏特。

MLCC 是控制电子电路中稳定电流流动的电子器件的核心部件，其对于智能手机、家用电器和汽车等产品至关重要。

5G 通信可以利用高频频段高速处理大量数据，但由于使用高频段，需要大量基站。与 4G LTE 相比，5G 通信基站的发射天线和部件更多，从而增加了功耗和发热。因此，安装在 5G 通信基站上的 MLCC 必须具有高电容，以最小化组件安装面积并稳定供电。此外，由于基站有使用高工作电压以减少功率损耗的特点，其需要高压产品，并且产品在面对温度、湿度等环境变化时也能够正常运行。

三星电机此次开发的 MLCC 具有 10uF 的高电容，可以快速稳定地向高性能半导体提供能量。另外，它可以替代 2 - 3 个低电容 MLCC，从而减少元件的安装面积。

与此同时，100 伏特的额定电压可以安全地应用于 5G 通信基站，高可靠性使得 MLCC 能够在外部冲击和振动、温度和湿度等环境变化下正常工作。

三星电机组件解决方案事业部常务 Kim Doo-young 表示:“随着 5G 通信技术的商用化，对基站设备的需求增加，对高性能、高可靠性 MLCC 的需求也随之增加。我们将通过内部开发和制造 MLCC 核心材料来增强技术优势，并通过内部化我们的设施和提高生产能力来保持市场领先地位，从而为客户的成功做出贡献。”

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星5G

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用