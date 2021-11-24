三星电机成功研发 5G 基站用 MLCC，下个月开始向电信设备合作伙伴提供

三星电机日前宣布，已开发出了用于 5G 通信基站的高电容、高电压多层陶瓷电容器 (MLCC)，计划从下个月开始向全球电信设备合作伙伴提供该产品。

图源：businesskorea

据 businesskorea 报道，新型 MLCC 尺寸为 3225 (宽 3.2mm，高 2.5mm)，高电容为 10uF，额定电压为 100 伏特。

MLCC 是控制电子电路中稳定电流流动的电子器件的核心部件，其对于智能手机、家用电器和汽车等产品至关重要。

5G 通信可以利用高频频段高速处理大量数据，但由于使用高频段，需要大量基站。与 4G LTE 相比，5G 通信基站的发射天线和部件更多，从而增加了功耗和发热。因此，安装在 5G 通信基站上的 MLCC 必须具有高电容，以最小化组件安装面积并稳定供电。此外，由于基站有使用高工作电压以减少功率损耗的特点，其需要高压产品，并且产品在面对温度、湿度等环境变化时也能够正常运行。

三星电机此次开发的 MLCC 具有 10uF 的高电容，可以快速稳定地向高性能半导体提供能量。另外，它可以替代 2 - 3 个低电容 MLCC，从而减少元件的安装面积。

与此同时，100 伏特的额定电压可以安全地应用于 5G 通信基站，高可靠性使得 MLCC 能够在外部冲击和振动、温度和湿度等环境变化下正常工作。

三星电机组件解决方案事业部常务 Kim Doo-young 表示:“随着 5G 通信技术的商用化，对基站设备的需求增加，对高性能、高可靠性 MLCC 的需求也随之增加。我们将通过内部开发和制造 MLCC 核心材料来增强技术优势，并通过内部化我们的设施和提高生产能力来保持市场领先地位，从而为客户的成功做出贡献。”