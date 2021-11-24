日经：缺芯荒下 大量假芯片正涌入日本市场

缺芯荒仍在持续，在缺货最为严重的日本，大批假芯片的涌入，正在催生一个全新的芯片检查市场。

▲ 图源：AFP

据日经新闻报道，由于全球芯片短缺，供应受限，工业电子和消费电子的组装厂被迫采购曾经在市场上流通、现在被作为过剩库存囤积起来的芯片。由于这些芯片通常是未经正当渠道就被采购的，假货流入的风险很高。

一种投放假冒芯片的方法是从废弃的电脑和其他电子产品中回收芯片。这些芯片上的标识和产品编号被篡改，使其看起来像新产品。虽然来源尚不清楚，但人们怀疑其中许多来自中国或东南亚，因为那里是供应链的主要聚集地。

监管松懈的企业从其他供应商处采购假冒芯片，不知不觉地积累了库存，然后将有缺陷的产品卖给设备组装厂。成品可能出现意外故障。然而，组装厂别无选择，只能使用那些难以追踪、供应商也没有保证的未售出的库存。

过去，许多卖家在没有补偿的情况下测试产品，以满足日本买家的高质量需求。在此背景下，日本以检测真伪为业务的芯片交易公司正在增多。

总部位于东京的芯片交易商 CoreStaff 发现，检查假芯片的请求比一年前增加了三倍甚至四倍，几乎每天都带来工作机会。总裁 Masaki Tozawa 表示:“芯片越难获得，需求就越高，因此制造和销售假冒产品的可能性就越大。”

另一家芯片交易商 Restar Holding 称，今年收到了数十起有关测试的询问，而通常每年只收到两三起。

据半导体产业协会统计，美国半导体企业每年因假冒产品而遭受的损失达 75 亿美元。如果有缺陷的芯片被安装在飞机、汽车或医疗设备上，这将成为生死攸关的问题。