王翔：小米手机第三季度市占率下降，与苹果 iPhone 13/Pro 表现强势有关

IT之家 11 月 23 日消息，小米集团今日发布了截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，小米集团第三季度营收 780.6 亿元，同比增长 8.2%，市场预估 774.6 亿元。非国际财务报告准则下，经调整净利润为 51.76 亿元，同比增长 25.4%。第三季度每股盈利 0.03 元，市场预期 0.22 元。

据银柿财经报道，小米集团总裁王翔在小米第三季度业绩电话会上表示，小米手机第三季度市占率有所下降，主要与苹果 iPhone 13/Pro 系列表现强势有关。根据 Canalys 数据，第三季度小米在全球的市占率为 13.5%，排名第三，此前在第二季度中为 16.7%，排名第二。

IT之家获悉，小米集团表示，三季度智能手机业务收入达 478 亿元，毛利率 12.8%，同比增长 4.4%；小米全球智能手机出货量达到 4390 万台，排名全球第三，市占率 13.5%。小米集团预计，2021 年全年手机出货量约为 1.9 亿部。

王翔坦言，因芯片缺货，影响了小米手机大概 1000 万到 2000 万的出货量。此外，今年下半年 4G 产品处于极度短缺状态，王翔表示，小米受此影响还是“相当大的”。