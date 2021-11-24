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戴尔 XPS 8950 旗舰设计台式机上架：12 代 i9+RTX 3060 Ti，首次搭载水冷散热

2021/11/24 20:41:18 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 24 日消息，戴尔新款 XPS 8950 旗舰设计台式机现已上架，搭载了英特尔刚刚发布的 12 代酷睿 i9-12900K 处理器，并首次搭载“极地冰心”水冷散热。

外观方面，戴尔 XPS 8950 采用全新升级的 27L 大机箱，开放式架构布局，机箱三面皆可通风，三条风流前进后出，从后面带走全部热量，为创作者保留冷静空间。

配置方面，XPS 8950 搭载了 i9-12900K 处理器，配备了 16GB DDR5 内存，搭载 1TB SSD，显卡为 RTX 3060 Ti。

官方表示，XPS 首次搭载“极地冰心”水冷散热系统，使用 120x120x27mm 的热交换板和 4500RPM 转速风扇，散热温度降低 18%。XPS 8950 搭载 4500RPM 的高转速风扇，官方称闲置时仅 0.48 宋的响度，满载时仅达 0.61 宋，仿佛置身于图书馆中。

扩展性方面，这款主机搭配 4 个存储扩展位至高 2TB SSD+2TB HDD，4 个 DDR5 内存插槽高至 128G，较 DDR4 性能提升至高 46%。

价格方面，XPS 8950 i9-12900K 16G 1T SSD RTX3060Ti 显卡水冷版售价 17499 元，风冷版 16499 元，12 月 7 日开售。

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关键词：xps台式机

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