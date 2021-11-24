欧菲光：智能汽车相关项目开展顺利，订单实现稳步释放

11 月 24 日，欧菲光披露了公司 11 月 23 日的投资者调研活动纪要。主要针对公司智能汽车相关业务的进展和规划进行了解读。

欧菲光表示，公司在今年 6 月发布了《未来五年（2021-2025 年）战略规划》。在未来五年力争实现以下三项战略目标：1、智能手机业务稳中求进，保持市场领先定位；2、智能汽车、VR/AR 等新业务开拓进取，收入占比显著提升，成为公司新的增长动力；3、加大研发创新力度，发挥产业链整合能力，坚定不移向产业链上游延伸发展。

据其预测，未来五年智能汽车行业将进入黄金发展时期，公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到 2025 年智能汽车业务收入规模行业领先。

目前在汽车业务方面，欧菲光向客户供应光学模组和传感器，也可以供应包含软硬件和算法在内的全套系统。此外还可以和客户共同搭建一整套解决方案。

自 2015 年起，欧菲光开始布局智能汽车；2016 年收购了华东汽电和南京天擎，这两家公司在智能汽车领域的积淀深厚，通过收购，该公司获得 Tier1 供货资质和部分客户资源，取得了 20 余家国内外车企的一级供应商资质。同时，欧菲光智能汽车业务受益于产品技术在硬件和软件方面的基础稳固，前期的沉淀初显成效，客户端项目开展顺利，订单实现稳步释放。

欧菲光表示：“在智能汽车领域，光学产品价值增量明显，规格升级趋势明显，整个行业也处于快速增长的阶段，所以价格下降的压力并不大。回望历史，智能手机的发展也经历过光学升级的阶段，而在光学升级的阶段中，光学产业链的各方受益显著，地位上升明显。我们相信未来智能汽车也会有同样的趋势，光学升级将成为智能汽车行业发展的一个重要旋律。”

在谈及汽车行业缺芯对公司有哪些影响时，该公司指出：“汽车缺芯是行业各方都面临的问题。公司能够供应的产品丰富，因此布局相对靠前，在备货方面公司也有提前规划，整体来看对汽车缺芯对公司的影响相对较小。汽车缺芯对主机厂的影响较大，作为供应商，公司全力配合主机厂解决芯片供应问题。汽车缺芯对于行业各方都是挑战，但是正因为如此，也让各方更加团结，公司和主机厂的关系也在相互扶持中更加紧密。”