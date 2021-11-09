欧菲光：已取得 20 余家国内汽车厂商的供货商资质

IT之家 11 月 9 日消息，欧菲光表示，智能汽车的产品周期相对来说长很多，公司在拓展了国内智能汽车领域的客户之后，产品并不会立刻出货，至少需要 2-3 年后才能看到成效，这就是收购后短期内看不到市占率迅速提升的主要原因。实际上，目前公司已取得 20 余家国内汽车厂商的供货商资质，在智能汽车业务领域与国内多个自主品牌客户开展了广泛合作，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。

今年 10 月底，欧菲光发布公告，前三季度营业收入 171.98 亿元，同比减少 53.59%；净亏损 4038.71 万元，上年同期净利润 7.39 亿元，由盈转亏。其中，第三季度净亏损 7428.4 万元，上年同期盈利 2.37 亿元，由盈转亏。

IT之家了解到，欧菲光此前的公告显示，受境外特定客户终止采购关系的影响，公司第三季度与特定客户相关的产品出货量为 0，同比下降 100%。部分客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。

此外，欧菲光还表示，公司在发展核心业务的同时拓展新业务，布局 VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务，目前新业务尚处于导入期或投资建设期。