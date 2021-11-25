《A.V.A 战地之王》宣布 11 月 26 日在 Steam 开启封测，非腾讯代理

IT之家 11 月 25 日消息，《A.V.A 战地之王》此前在中国大陆由腾讯代理，2019 年 9 月宣布停止运营。

近日，《A.V.A 战地之王》的全球发行商 NEOWIZ 宣布，游戏将于 11 月 26 日在 Steam 开启封测，玩家可前往 Steam 页面申请。

IT之家了解到，《A.V.A 战地之王》本次封测决定开放三台服务器来满足玩家的体验，包含欧洲、美洲、亚洲服务器。在游戏封测开始之前，报名将会一直开放。

游戏兵种

面对敌人时, 每种兵种都有优点和缺点。玩家们可以选择不同的兵种, 得到技能。

侦察兵

快速移动的侦察兵可在近距离与敌人战斗。主要任务为侦察, 适合攻击敌人的背方。侦察兵配有冲锋枪, 穿越敌人的防线。

步枪手

步枪手配有突击步枪, 好的防弹衣, 和可扔物品 - 作为重要人物。步枪手可以应对任何情况。这个角色在现场上很灵活, 使用多种策略。

狙击手

狙击手专门从事从长途作战和保护队友。有效的长途作战可以帮助防线。

模式/地图

游戏将有不同的模式和超过 30 种地图。您可以与朋友们玩您自选的各种各样模式。

歼灭 - TDM 规则, 双方队伍互相消灭，成功击杀对方后可取得分数，最先到达目标或最高的那一队获胜。此模式亦有击杀自己以外的个人战。

爆破 - NRF 队伍必须生存和消灭所有 EU 敌方队伍或解除 C4 炸弹。EU 队伍必须成功安装和引爆炸弹或消灭所有 NRF 敌方队伍。

战车/占领 - NRF 队伍必须使用 RPG (火箭推进榴弹) 破坏被押送的敌方坦克。EU 队伍必须押送坦克到达地点。损坏的坦克必须由 EU 队伍修理之后, 继续行驶。

AI 合作 - 一组 EU 小队玩家们将与 AI-NRF 敌方作战。

占领 - 两组队伍将竞争占领目标。首先达到分数的队伍或当分数一样的时候者, 所控制目标的队伍将获胜。

逃脱 - EU 队伍将朝船前进并逃脱。NRF 队伍必须阻止 EU 队伍逃离。

武器定制

武器定制系统将让您创建您自己想要的武器。为了满足战友们的作战需求, 您可以选择不同的装备。定制零件包括：瞄准具, 瞄准镜, 枪管, 子弹, 榴弹发射器, 消音器, 激光笔, 等等。