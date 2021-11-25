我国成功发射试验十一号卫星

IT之家 11 月 25 日消息，据央视新闻报道，北京时间 2021 年 11 月 25 日 7 时 41 分，我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，成功将试验十一号卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
IT之家了解到，快舟一号甲火箭是中国航天科工集团有限公司航天三江所属火箭公司推出的一款小型固体运载火箭，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。
此次任务是快舟一号甲运载火箭的第 13 次飞行。
IT之家 11 月 25 日消息，据央视新闻报道，北京时间 2021 年 11 月 25 日 7 时 41 分，我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，成功将试验十一号卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
IT之家了解到，快舟一号甲火箭是中国航天科工集团有限公司航天三江所属火箭公司推出的一款小型固体运载火箭，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。
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