三部门关停 11 家非法社会组织网站及其新媒体账号

IT之家 11 月 25 日消息，民政部今日发布公告，会同有关部门依法关停 2021 年第七批 11 家非法社会组织网站。

近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部持续发力，精准打击，依法关停了 2021 年第七批 11 家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

此次的关停涉及中国数字仿真联盟、中国洗车行业联盟、中国泰山北斗联盟、中国城市清洁清洗管理协会、中国集邮文化中心等 11 家已被取缔的非法社会组织。

中国数字仿真联盟

中国洗车行业联盟

中国泰山北斗联盟

中国仿真技术产业联盟

中国服务机器人产业联盟

中国新世纪学习型家庭全国联盟

中国城市清洁清洗管理协会

北京汉服协会（汉服北京志愿服务协会）

中国华夏万里行书画家协会及其下设机构

中国集邮文化中心

国际易学风水研究会承德分会

IT之家了解到，自今年 3 月 20 日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织的网站进行排查，前期已分六批次关停了 67 家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号，进一步夯实了线下打击整治成果，巩固了线上线下治理闭环。

民政部表示，将持续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线上线下同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。