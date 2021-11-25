“价格屠夫”极兔估值或达 200 亿美元：超越“三通一达”市值总和，直追中通

11 月 25 日消息，据媒体报道，极兔速递完成新一轮融资，融资金额高达 25 亿美元，公司目前估值约为 200 亿美元（约 1278 亿元人民币）。对此，极兔表示不予置评。

截至今日午间休市，“四通一达”中，百世集团市值 4.39 亿美元（约 28.05 亿元人民币），圆通速递市值 77.75 亿美元（约 496.82 亿元人民币），申通快递市值 19.84 亿美元（约 126.78 亿元人民币），韵达股份市值 89.83 亿元，以上四家市值总和尚不及极兔一家估值。只有中通市值在 260.05 亿美元（约 1661.72 亿元人民币），高于极兔。另外，顺丰控股市值为 493.81 亿美元（约 3155.45 亿元人民币）。

据了解，本轮融资正值极兔速递计划赴香港 IPO 之前，该公司计划最快于明年第一季度在香港上市。知情人士称，最新一轮融资的投资方除了主要支持者博裕投资、高瓴资本、红杉资本中国、腾讯控股以外，还包括海纳亚洲创投基金在内的新投资者。

此前 10 月 29 日，百世集团将其在国内的快递业务以约 68 亿元人民币（合 11 亿美元）的价格转让给极兔，极大的丰富了极兔的物流网络。

极兔 2015 年 8 月成立于印尼。2019 年，极兔通过投资控股上海龙邦速运直接获取了快递经营资质和网络。去年 3 月，极兔借力 OPPO 国内的销售网络和物流需求，靠“直营 + 加盟”的方式快速起网。在 2020 年 6 月、9 月、10 月、“双 11”以及 2021 年年初等时间点，据不完全统计，极兔日单量分别达到了 500 万单、800 万单、1000 万单、1500 万单和 2000 万单。

进入国内后，极兔迅速将快递行业的竞争拖入“低价泥淖”，被称为快递业的”价格屠夫”。据媒体报道，极兔早期每票可以比通达系低 1~1.5 元，寄件享全国首重 5 元的优惠，比通达系便宜一半，极兔的负责人更是表示做好了亏损两年的准备。

这种做法致使通达系及顺丰亏损加剧。去年 10 月前后，圆通、申通、韵达等老牌快递企业曾联名“封杀”极兔。4 月 9 日，极兔因“低价倾销”被整治，主要措施是停运部分分拨中心，已于当日执行。

价格战或许也给极兔本身带来巨额亏损。此前，极兔曾被媒体曝出已持续 10 个月亏损达 200 亿元的消息。

另外值得注意的是，由于极兔创始人李杰以前为 OPPO 印尼公司创始人，与拼多多创始人黄峥同为 OPPO 创始人段永平的门徒之一，且极兔在接入拼多多平台后凭借其快递件数增长迅速扩量，导致外界普遍认为极兔是“拼多多系”。据报道，极兔 90% 以上的快递单量来自拼多多。

但这种说法遭到了拼多多的否认。拼多多曾多次发表声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。

与拼多多的“暧昧”在一定程度上阻碍了极兔接入另一大电商公司阿里的体系内。今年年初，极兔创始人李杰曾经与阿里集团菜鸟网络 CFO 刘政面谈，商议接入阿里体系的事宜。但阿里方面当时没有答应李杰的要求。

因此，已在阿里体系内的百世，成了极兔的突破口。公开资料显示，阿里是百世最大的单一股东，持股比例高达 37%，高于创始人周韶宁的 12%，董事会投票权则达到 46.2%，略低于周韶宁所持的投票权。并且，阿里也是百世最重要的订单来源。