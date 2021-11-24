消息称极兔速递香港 IPO 前再融资 25 亿美元, 腾讯参投

北京时间 11 月 24 日晚间消息，据报道，三位知情人士今日称，印尼快递公司极兔速递（J&T Express）在最新一轮融资中获得了 25 亿美元的投资，为公司估值约 200 亿美元。

本轮融资正值极兔速递计划赴香港 IPO（首次公开招股）之前，该公司计划最快于明年第一季度在香港上市。最初，极兔速递计划在美国上市，融资约 10 亿美元。但今年 8 月底有报道称，极兔速递调整了上市计划，拟明年赴香港 IPO。

其中两位知情人士称，在最新一轮融资中，极兔速递的主要支持者博裕投资（Boyu Capital）、高瓴资本（Hillhouse Capital）和红杉资本中国（Sequoia Capital China），以及腾讯控股参与了投资。

其中一位知情人士称，本轮融资还吸引了包括海纳亚洲创投基金（SIG China）在内的新投资者。SIG China 是海纳国际集团（Susquehanna International Group）的中国投资部门。

极兔速递的此次融资，也正值该公司寻求在中国和拉丁美洲扩张之际。极兔速递总部位于雅加达，是一家科技创新型互联网快递物流企业，由企业家杰特・李（Jet Lee）和托尼・陈（Tony Chen）于 2015 年创立。

据该公司网站介绍，极兔速递的业务已扩展到马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国、新加坡、柬埔寨和中国等国。当前，极兔速递拥有逾 35 万名员工。

今年 4 月，极兔速递曾融资 18 亿美元，由博裕投资领投，红杉资本和高瓴资本跟投，融资后估值为 78 亿美元。