CINNO：10 月显示面板厂产能利用率反弹，11 月有望持稳

市调机构 CINNO Research 最新报告显示，自上月跌破 90% 后，随着面板拉货动能回升，10 月面板厂平均产能利用率反弹 2.4 个百分点回到 90.7%，11 月有望继续持稳。

具体来看，4.5 代、5 代、5.5 代和 6 代等低世代生产线 10 月平均产能利用率为 89.4％，较 9 月下降 0.4 个百分点；8 代、8.5 代、10.5 代和 11 代等高世代生产线平均产能利用率为 90.9％，较 9 月增长 2.7 个百分点。

大厂方面，京东方 10 月 TFT-LCD 产线平均产能利用率维持 9 月以来低水准，为 83％，但 10.5 代线投片量较 9 月增加，随着苹果订单发酵，AMOLED 10 月产能利用率较 9 月大幅增加 10 多个百分点，投产面积占大陆产能的 40％以上。

TCL 华星 10 月 TFT-LCD 产线整体产能利用率较 9 月增加 2.6 个百分点至 98.6％，基本维持近满产，总投产面积增长 6 个百分点。

终端应用方面，高端 AMOLED 智能手机面板需求强劲，叠加苹果新机拉货，10 月 AMOLED 面板总投产数继续增长：三星生产线满产，中国大陆平均产能利用率为 64.9％，较 9 月增长 6.2 个百分点。

对于后市，CINNO Research 预计 11 月面板厂平均产能利用率还将维持在 90％以上。而 12 月后，随着供应链调整库存，拉货动能放缓，在明年第一季度传统淡季到来之际，面板厂投片量将逐月缩减。