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CINNO：三季度联发科芯片出货量居首，紫光展锐同比暴增 147 倍

2021/11/9 14:47:56 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 9 日消息，市场调研机构 CINNO Research 近日发布了 9 月份和 3 季度的中国市场手机处理器出货量报告。

报告显示，苹果 9 月发布的 iPhone 13 系列出货强劲，其 A 系列芯片环比（32.5%）和同比（43.6%）都有大幅上升，其他安卓品牌手机出货受到一定影响，高通环比下降 18.5%，而联发科环比下降 17.4%。

紫光展锐在 9 月以 120 万颗 SoC 位列第五，环比有所下降，而同比则实现约 103 倍的增长。

从季度数据来看，2021 年第三季度，紫光展锐以约 410 万颗 SoC 实现环比 96% 的增长，同比超 147 倍的惊人提升。紫光展锐维持较高水准的 SoC 销售数量，其主要供货品牌为荣耀、中国电信、朵唯、诺基亚以及金立；主要的 SoC 产品为“虎贲 T610”，由荣耀 Play 5T 以及荣耀畅玩 20 搭载。

▼ 联发科出货量居首，但与高通相差不多

IT之家了解到，根据 CINNO Research 中国智能手机市场销量数据预测，2021 年中国 5G 智能机市场中高通仍为最大手机处理器厂商，市场占比预计增至 35%。同时，随着华为海思份额的萎缩，联发科市场占比预计增至 33%。2021 年，中国 5G 智能机手机处理市场格局逐步由“三强”转变为“两超一强”的竞争格局。

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关键词：CINNO处理器 出货紫光展锐

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