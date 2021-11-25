维珍银河两张免费太空游门票已送出，价值 90 万美元

11 月 25 日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，维珍银河公司宣布，来自加勒比海国家安提瓜与巴布达的健身教练凯莎・沙哈夫 (Keisha Schahaff) 赢得了这家太空旅游公司两个亚轨道飞船免费座位，相当于 90 万美元（约 575.1 万元人民币）。

现年 44 岁的沙哈夫将是加勒比海群岛首个访问太空的人，她称希望带着研究天体物理学的女儿一起进入地球轨道。沙哈夫的女儿现年 17 岁，正在英国就读，希望将来能为美国宇航局（NASA）工作。她说：“我始终热爱飞行，并迷恋太空。对我来说，这真的意味着梦想成真。”

11 月初，维珍银河创始人理查德・布兰森（Richard Branson) 亲自前往沙哈夫的家中宣布了这一消息，令她大吃一惊。她说：“当我看到布兰森走进来时，我就开始尖叫起来！我简直不敢相信。小时候我就对太空很感兴趣，这对我来说是个绝好的机会，让我感觉自己还活着，进行有史以来最伟大的冒险。”

沙哈夫参加了维珍银河在 Omaze 平台上组织的筹款抽奖活动后，这次活动共筹集了 170 万美元资金。这笔钱将捐赠给非政府组织“人类空间”（Space For Human)，用于邀请来自不同背景的人“申请进入太空并体验总观效应的机会：当人类从太空俯视地球时，认知上会发生巨大转变！”

沙哈夫的捐款数额没有公开，但参加活动的最低捐款是 10 美元。在看到维珍航空公司飞机上的广告后，沙哈夫决定尝试一下。她说：“我只是填了申请表，做了需要做的事情，没有意识到我真的会得到回复。我很受鼓舞，并希望能够激励其他人也去实现他们的梦想。”

维珍银河在声明中表示，这项活动在 8 周内吸引了近 16.5 万名参与者。周三的声明旨在表明，太空旅游正在为各种人打开机会，尽管价格仍然远远超出了大多数人的承受能力。布兰森说：“能够让所有年龄和背景的人平等进入太空，进而有机会领导和激励地球上的其他人，这是维珍银河在过去 20 年里始终致力于实现的目标。”

布兰森在 7 月份参加了维珍银河的太空载人测试任务，提前几天击败了蓝色起源创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos）。维珍银河发言人表示，沙哈夫将是维珍银河的首批太空游客之一，但她在队伍中的角色尚未确定。

维珍银河和 Omaze 没有宣布搭载沙哈夫及其女儿的飞船的目标日期，但短时间内可能很难成行。维珍银河的代表说，该公司正对飞船及其母机进行维护和增强工作，它们可能要到 2022 年中期才会再次飞行。

维珍银河已经预售了大约 700 张太空船票。其中，在 2005 年至 2014 年期间预售了 600 张，每张最高 25 万美元。自今年 8 月份以来又预售了 100 张，这些船票价格提至 45 万美元。该公司的目标是在商业服务推出之前总共售出 1000 张票，首次太空之旅将于 2022 年底开始。

维珍银河的太空旅行只提供几分钟的失重体验，航母飞机依赖传统跑道起飞，搭载着看起来像大型私人喷气式飞机的太空船，然后在高空放飞。随后，飞船将启动发动机，直到攀升至 80 公里的高度。在美国军方看来，这就是太空边缘，然后飞船滑行回跑道。

蓝色起源也提供亚轨道飞行服务，但采用传统的垂直起飞火箭。蓝色起源计划于 12 月初进行第三次载人飞行。