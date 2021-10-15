维珍银河宣布：将商用太空旅行服务推迟至明年第四季度

北京时间 10 月 15 日早间消息，美国太空探索公司维珍银河周四表示，其商用太空旅行服务的推出将推迟至 2022 年第四季度，同时今年不会再进行原计划中的试飞。

维珍银河的声明称，“商用服务预计将于 2022 年第四季度启动”。受此消息影响，该公司股价在美国股市的盘后交易中下跌 13%。

9 月 2 日，美国联邦航空管理局（FAA）宣布禁止维珍银河 SpaceShipTwo 的飞行，直到该公司完成此前的发射报告。当时的飞船将维珍银河老板、英国亿万富翁理查德・布兰森（Richard Branson）送往了太空边缘。

维珍银河的 6 名员工参与了 7 月份的飞行，布兰森是其中之一。他们飞行了大约 80 公里，进入太空。

9 月 29 日，FAA 完成了对 7 月 11 日维珍银河 Unity 22 发射的事故调查，并解除了早些时候的停飞命令。当时的发射在降落时偏离了指定空域。

维珍银河 9 月份表示，正计划从新墨西哥州进行 SpaceShipTwo 的另一次试飞，发射代号为 Unity 23，目前正在等待完成技术检查和天气确认，并预计最早“在 10 月中旬开启 Unity 23 的发射窗口”。

不过维珍银河周四又宣布，将首先开展计划中的优化项目，将在这项工作完成后进行 Unity 23 试飞，随后再启动商用服务。这一优化项目的目标是提升飞船性能和飞行速度能力。

该公司此次表示，最新实验室测试表明，“用于调整特定连接件的某些材料的强度边际可能会下降”。不过，“最新的实验室测试数据对飞船没有影响，我们的试飞协议已经明确定义了强度边际。进一步的分析将评估，我们是否需要开展额外工作，确保其处于或高于既定水平”。