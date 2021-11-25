【IT之家评测室】荣耀 MagicBook 14 酷睿版 2021 款评测：连接多屏，一碰即传

荣耀的 MagicBook 系列产品在 3000-5000 元这个价位一直颇有竞争力，高端的设计和独有的多屏协同体验是它的杀手锏。IT之家已经拿到了酷睿 i5-1135G7 版本的荣耀 MagicBook 14 酷睿版 2021 款，经过了一段时间的体验，现在为大家带来这款产品的上手感受。

一、外观

MagicBook 14 酷睿版的三围尺寸分别为 322.5mm × 214.8mm × 15.9mm，重量仅为 1.38kg，是一台比较标准的 14 寸轻薄本尺寸。

作为定位年轻职场群体的轻薄办公本，MagicBook 14 酷睿版的外观设计简约干净，全金属机身的运用让整机看起来简单且大方，机身正面除了荣耀品牌 Logo 之外再无其他元素，但周围一圈的蓝色切边看起来非常美观，起到了画龙点睛的效果。

B 面是一块三边窄边框的雾面屏，具体参数为 14 英寸 1920*1080 分辨率，色域达到了 96% sRGB，亮度为 335nit，刷新率为 60Hz。

荣耀 MagicBook 14 2021 酷睿版在色准有了进一步提升，平均色彩偏离值 ΔE 仅 0.19，最大色彩偏离值 ΔE 仅 0.87，表现很不错。

为了进一步保护视力，这块屏幕在硬件上支持 DC 调光，通过了德国莱茵无频闪认证，在软件上，可以在电脑管家中开启护眼模式，减少蓝光的伤害。

C 面是经过优化的孤岛式巧克力键盘，按键非常大，键程不算长但手感很稳定。键盘支持背光，可以两档开关。键盘中间有荣耀经典的按压式隐藏式摄像头，这个设计大大提升了整机的颜值，但一定程度上牺牲了用户的颜值：因为开合角度的问题，它会从下往上拍用户的下巴，不是很美观。

键盘下方是一块长条形的触控板，面积不小，触感接近磨砂，手感不错。在 C 面的右边有一个指纹电源一体式按键，开机时一触即可实现开机 + 解锁。下方有一个突起的 NFC 贴纸，荣耀手机碰一碰就可以实现文件传输和多屏协同。并且这个贴纸是可以贴到 Wi-Fi 或蓝牙覆盖下的任何位置。

D 面是全金属的背板设计。底部有双扬声器开孔，支持 Nahimic 音效。

MagicBook 14 酷睿版侧面的接口左侧是 Type-C 充电接口、USB 3.2 (Type-A) 接口和 HDMI 接口，右侧是 USB 2.O 接口和 3.5mm 耳机接口。

原装的电源适配器是 65W 的 PD 充电器，体积比较小，可以和手机公用，大大提升了外出的便携性，但全金属的轻薄本有一个小毛病，就是用 Type-C 接口进行 PD 充电时，因为两脚插座不接地，会有轻微漏电的情况，弄得手麻麻的。

二、拆机

在测试性能前，我们先进行一下拆解，好让大家对 MagicBook 14 酷睿版的硬件有大致的印象。MagicBook 14 酷睿版的拆机非常简单，卸下螺丝即可打开后盖，没有特别紧的卡扣。上方是一个双热管单风扇设计，用来压 i5-1135G7 这样的低压 U 应该是够用了。

右上方有一个建兴的 cl1-8d512 固态硬盘，性能表现还是很不错的。内存是 16GB 板载的 3200MHz 双通道内存。

下方是英特尔的 AX201 无线网卡，英特尔 AX201 网卡的一大优势就是支持 Wi-Fi 6 的 160MHz 频宽。如果把数据比喻成车流，频宽就是路面的宽度。80MHz 频宽相当于 4 车道的话，160MHz 频宽就相当于 8 车道。理论速度上 160MHz 要翻了一倍。目前笔记本市场广泛使用的英特尔 AX200 和 AX201 网卡均支持 Wi-Fi 6 160MHz，是笔记本网卡中的上佳之选。

最下方是 56Wh 的大电池，对于一款轻薄本来说，应该会有不错的续航表现，文末我们会进行实测。

三、性能

IT之家拿到的 MagicBook 14 酷睿版搭载了第 11 代酷睿处理器 i5-1135G7，11 代酷睿处理器采用 10nm SuperFin 工艺，4 核 8 线程设计，主频 2.40 GHz，睿频可达 4.2GHz，TDP 为 28W。那么 MagicBook 14 酷睿版能否压得住呢。

我们先用 AIDA64 进行一下烤机，因为是核显轻薄本，所以我们就简单进行一下单烤 FPU。在刚刚开始单烤时，可以达到 45W 左右，随后撞到温度墙。在经过一段时间的单烤后，CPU 功耗可以稳定在 28W，符合英特尔的 TDP 要求。

接下来我们进行 CPU 跑分测试，在 CineBench R15 的测试中，i5-1135G7 最高可以达到 972 分，最低时也有 752 分，这个性能释放表现尚可。

在 CineBench R20 的测试中，单核 522 pts，多核 2133 pts。

在 CineBench R23 的测试中，单核 1358 pts，多核 5513 pts。

这个 i5-1135G7 中的 G7 就是 96EU 满血版核显的意思，因此核显性能值得期待。核显性能方面，在 3D Mark 的 Time Spy 的测试中，MagicBook 14 酷睿版获得了 1142 分的显卡分数，甚至超过了低压 R7 处理器的表现。

MagicBook 14 酷睿版内存是板载的 3200MHz 双通道内存，相比于锐龙版延迟低了不少。

除了性能上的升级外，i5-1135G7 还搭上了人工智能 AI 的车，它可以通过软件抵消掉大部分的噪音，同时 AI 算法也能辅助进行图像降噪、分辨率提升、一键抠图、图片上色等等创意生产，它支持硬件编解码的全新 AV1 格式，通过 AI 性能的提升，让这一新加入的视频硬编解码过程效率更高, 在下文生产力环节中我们能看到它惊人的效果。

四、体验

作为一款低压 + 核显的轻薄本，MagicBook 14 酷睿版的配置还是更适合进行日常的文字办公和修图之类，因此我们我们直接进行 PCMark10 现代办公测试，最终得分为 4565 分，可以应付绝大多数办公场景，适合职场人士使用。

下班后，如果需要玩玩《英雄联盟》、《CS:GO》之类的轻度游戏也是没有问题的。《英雄联盟》在最高画质最高分辨率下在对线时可以保持在 100 帧左右。

游玩《CS:GO》时开启低特效运行 BenchMark，帧数在 71 帧左右，体验流畅。

如果需要进行剪视频修图这样的生产力场景，也是可以的，这主要是得益于英特尔 Xe 核显的加速效果，而 Adobe 系软件对 AMD 的 OpenGL 加速并不友好，所以在 PugetBenchMark for Pr 中 i5-1135G7 的得分甚至比锐龙版要高 70% 左右，达到了 352 分，可以剪辑一些简单的 1080P 视频。

在 PugetBenchMark for Ae 中也有不错的表现，可以做一些简单的特效，最终得分为 596 分。

MagicBook 的续航一直不错，这次的荣耀 MagicBook 14 酷睿版由于搭载了 i5-1135G7 处理器，在续航表现上应该很不错。我们充满电池，开到 50% 亮度 + 省电模式，运行 PCMark8 现代办公测试来模拟日常中高压力的使用，最终在 5 小时 27 分钟后关机，这个续航表现相当不错了，在户外还可以使用支持 PD 协议的充电宝随时补充电量。

五、手机联动

荣耀笔记本的一大竞争力就是与手机的联动了，只需要碰一下 NFC 贴纸就可以实现文件一碰传和多屏协同，我们这里用荣耀 50 Pro 来体验一下。

首次使用时，我们只需要用手机背部触碰一下 MagicBook 14 酷睿版的 NFC 贴纸，就可以收到与电脑管家绑定的通知。

接下来就可以在电脑上操纵手机了，延迟非常低，稳定性也很棒，并且可以同时打开两个窗口，大大提升办公效率。

在打开一个文件或图片时，只需要碰一碰，就可以在电脑上瞬间打开这个文件，速度很快，操作优雅，大大提升办公效率。

总结

有一种说法是：“如果一个设计是正确的，那就不要去改动它”。荣耀 MagicBook 系列的设计自诞生之初就兼顾了美观与实用性，即便是几年过去了，这一经典的设计依旧完全不落下风。而荣耀 MagicBook 14 酷睿版 2021 款正是一台基于荣耀经典设计打造的全新轻薄本。

在笔者看来，这是一台很水桶的轻薄本，它没有明显的短板，非常适合经常进行文字图片工作的职场新青年，如果你是华为/荣耀手机平板用户的话，多屏协同和一碰传的功能也会成为让你继续留在这个生态中的巨大吸引力。