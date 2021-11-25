卡普空公布《鬼泣 5》Steam Deck 实机演示

IT之家 11 月 25 日消息，Valve 于 2021 年 7 月正式发布了 Steam Deck 游戏掌机。这款设备搭载 AMD 定制处理器，内置 RDNA 2 架构 GPU，7 英寸屏幕分辨率 1280×800。

不过很可惜，Valve 最近在官网宣布 Steam Deck 的发货时间将从 2021 年 12 月延期到 2022 年 2 月。

现在，卡普空官方带来了一段用V社掌机 Steam Deck 游玩《DMC5》的实机演示，向我们清晰地展示了这款大作在掌机上的性能表现。

IT之家了解到，Steam Deck 基础版本配备 64GB eMMC 存储，售价 399 美元（约 2589.51 元人民币）；256GB 容量版则使用 NVMe 固态硬盘，售价 529 美元（约 3433.21 元人民币）；512GB 版本同样采用 NVMe 固态硬盘，同时屏幕表面配备高级防眩光蚀刻玻璃，附赠独家便携盒以及虚拟键盘主题、独家 Steam 社区个人资料捆绑包，售价 649 美元（约 4212.01 元人民币）。

公开资料显示，《鬼泣 5》是由日本 CAPCOM 开发的一款动作冒险游戏，该作是《鬼泣》系列第六部，故事发生在《鬼泣 4》之后，于 2019 年 3 月 8 日发售，登陆 PC、PS4 和 XBOX One 平台。游戏剧情设定为城市出现大批恶魔，玩家需要扮演游戏角色参与对抗。