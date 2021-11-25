波司登发布登峰 2.0 系列羽绒服，北斗定位搜救系统首次应用于服装行业

IT之家 11 月 25 日消息，根据波司登官网消息，11 月 25 日，波司登正式发布了 100% 中国原创、顶配羽绒服登峰 2.0 系列。

据介绍，登峰 2.0 系列经过了 500 道制作工序，300 余项专业测试，以及 5 次珠峰及南极等极限环境测试才诞生，以确保每一件羽绒服都能应对真实极限恶劣环境，御寒保暖的同时兼具防护能力。并首次将航天科技应用在羽绒服上，四重保暖温控技术，使得登峰 2.0 系列在保暖性能上提升了 15%，突破市场基础值。

在保暖方面，登峰 2.0 统一采用世界公认的黄金羽绒带中国北纬 43° 的顶级鹅绒。该鹅绒的蓬松度达到 1000，其含绒量也达到了国家羽绒服含绒量理论极限值的 95%。内里采用的是蓄热双色面料，使用远红外线，透过吸收身体热能反射达到保暖效果。此外，为了让登峰 2.0 拥有更为立体的锁温性能，波司登再次升级，自主创新运用了获得国家专利的多层立体充绒结构。

在科技方面，波司登联合中国航空工业文化中心首次将航空材料技术应用于服装领域，选用具有高温吸热储能、低温释热供暖特质的中国航空智能调温材料（PCM 智能调温），为登峰 2.0 系列羽绒服营造了 31℃-33℃恒温感受。同时，波司登与中国航空工业文化中心共同打造 3S 面料，使登峰 2.0 的防风、防雨、抗摩擦性能更强。值得一提的是，波司登首次将全球三大卫星导航系统之一的“北斗定位搜救系统”，运用在登峰 2.0 系列羽绒服上，官方称能精准智能定位，为穿戴者提供最专业的安全保护。

价格方面，波司登登峰 2.0 系列售价 11900 元到 14900 元。