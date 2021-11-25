最早的华为 Logo 你见过没，通信设备商隐秘史揭露

今天这篇文章，小枣君和大家聊聊 LOGO。

LOGO 大家应该都懂，就是“标志、标识、徽标”的意思。说白了，就是一些图案，用于标识公司，代表品牌形象。

我们通信行业的很多 LOGO，大家天天见，却不知道，背后还有很多有趣的故事。所以，我来给大家介绍介绍。

首先第一个，我们来看看华为的红色大菊花。

这些年，随着华为公司的发展壮大，华为的大菊花 LOGO 也变得家喻户晓。其实，最开始设计 LOGO 的时候，它根本就不是菊花。

1987 年，任正非创办华为的时候，几个创始团队成员看到墙上有一句“心系中华，有所作为”的标语，就给公司取名为华为。

当时定下来的 LOGO，是这样的：

这是菊花吗？显然不是呀。这个 LOGO 的初始设计含义，是“旭日东升、日出东山”，带有明显的八十年代爱国主义气息。现在看起来，这个 LOGO 很像一个扇贝，和英国壳牌石油的 LOGO 很接近。

▲ 英国壳牌（Shell）的 LOGO

到了 2006 年，华为进行了一次重大的 LOGO 变更，将 15 道红色光芒，变成了 8 片丰满圆润的花瓣，也就形成了菊花的经典造型。

同时，“华为技术”四个汉字，也变成了“HUAWEI”六个字母，整体更加简约洋气。

值得注意的是，花瓣的指向变得更加集中。按华为官方的解释，是“代表我们始终坚持一切从客户需求出发，坚持以人为本，将我们多元化的员工视为企业的核心资产。”

为什么要把 15 道红光，改成 8 片花瓣？这方面华为官方没有解释。网上有以下几种说法：

1、华为最开始创业时，有 15 名创始员工。后来，有些人陆续离开，2006 年只剩下 8 个，就是 15 变 8。

2、华为是通信厂商，离不开“双绞线”。常用的“双绞线”有 8 根线芯，正好对应 8 片花瓣。

3、华为创业初期每天工作 15 小时，后来缩短为 8 小时，就是 15 变 8。（这个显然有点扯。）

4、变成 8 片花瓣之后，更像任正非的“非”字。。。

2018 年，华为推出了第三代 LOGO，也就是现在的 LOGO。

这代 LOGO 的整体造型变化不大，主要是把花瓣的渐变色，改成了纯色，符合当时比较流行的扁平化风格趋势。另外，HUAWEI 字体有所调整，更加硬朗锐利。尤其是 E，变化明显。

按专业设计人士的说法，原来的 HUAWEI 字母有点被“压扁”的感觉，修改之后，变得更加“舒展”。

除了华为 LOGO 之外，顺便说说华为的名字。

“华鸟”

华为这个名字，其实一直是华为的一个心病。这个名字在国内用，极好。但是在华为拓展海外市场时，就遇到了问题 ——HUAWEI 是个闭口音，老外不会念，也经常念错，念成“Hawaii（夏威夷）”。

当年，华为内部一度想要修改品牌名称，但是因为种种原因，没有改成，所以继续沿用至今。

接下来，我们看看中兴的 LOGO。

作为曾经的 ZTEr，我对中兴的 LOGO 再熟悉不过了。

最早的时候，中兴的 LOGO 是这样的：

ZTE，是中兴的英文名，颜色是标准的“中兴蓝”。很多人不知道 ZTE 的全称是什么，我来告诉大家，是 Zhongxing Telecom Equipment。

中兴这个名字的由来，也有说法。

当时，中兴是中资企业国营 691 厂、香港运兴电子贸易公司和长城工业公司深圳分公司合资建立。侯为贵取了“中”字，还有运兴的“兴”字，所以叫做“中兴”，也确实暗含了“中国兴旺”的寓意。

中兴是一家非常低调的公司。在 LOGO 方面，也是如此。

中兴创立至今，三十六年历史了，只改过一次 LOGO，那就是 2015 年。那一年，中兴通讯正式启用了现在的浅蓝色 LOGO，并发布全新品牌标识语：“未来，不等待”。

和旧 LOGO 相比，新 LOGO 的整体设计圆润、流动，明显更加年轻化、有活力。而且，蓝黑的配色，也改成了纯色，符合当时的设计风格趋势。

当时换 LOGO 的时候，小枣君还没离职。不过，包括小枣君在内的很多 ZTEr，都觉得新 LOGO 不如旧 LOGO 好看。

一方面，因为我们旧 LOGO 看惯了，一时半会没办法适应。另一方面，作为通信设备商，最重要的是带给客户可靠性、信任感。所以，我们都觉得硬朗一点的风格，会更为合适。（好吧，其实是因为我是 80 后）。

此外，换 LOGO 麻烦，也是当时抵触新 LOGO 的一个主要原因。所有的文档资料，都要换页眉 LOGO，不然被抓到还要通报批评，实在不爽。

前面说华为的英文名不好，其实，中兴的英文名也有麻烦。

中兴的英文名非常特殊，就是三个字母，其实很不好念，要发三个音。你和歪果仁客户说“zhongxin”，他们是不懂的，他们只知道“Z-T-E”，有时候甚至叫“泽塔”，我们也很无语。

而且，ZTE 因为字母顺序的原因，总是排在名单最后，也很不爽。

再来看看爱立信的 LOGO。

爱立信的 LOGO 老有意思了，就是三条杠。网友也经常戏称其为“大队长”。爱立信员工，则经常简写为“E///”。

告诉大家一个冷知识：爱立信的英文名，其实和我们经常看到听到的瑞典人名发音是一样的。例如著名足球教练埃里克松，名字就是 Eriksson，和 Ericsson 就差一个字母。

还有一个有趣的点，中国台湾以前称呼爱立信公司，是叫易利信公司（感觉像个贷款公司），2011 年才改叫“爱立信”的。

以前我给大家介绍爱立信发展史的时候，就说过，爱立信的名字，就是来自于他们的创始人 —— 拉什・玛格纳斯・爱立信（Lars Magnus Ericsson）。

爱立信有 145 年的历史，但是三道杠标志，是从 1982 年才开始启用的。这个标志，来自爱立信首字母“E”的变形体。

▲ 爱立信的 LOGO 演进史

从上图可以看到，爱立信在 2018 年的时候，改过一次 LOGO。改动极小，就是调整了一下三道杠的倾斜角度，凡人肉眼是看不出来的。

▲ 放个动图，才能看出来

值得一提的是，当年爱立信和索尼合资成立“索尼爱立信”的时候，也有一个 LOGO，这个 LOGO 国内很多用户可能更为熟悉一些。

第四个 LOGO，来自诺基亚。

哈哈，诺基亚的 LOGO，还需要介绍嘛？全世界人民都很熟悉的吧？

NOKIA 的名字来源，我在诺基亚发展史（链接）里面也介绍过，其实就是芬兰一条河的名字，诺基亚就是在那边发家的。

诺基亚的历史比爱立信还早几年，1871 年，这家公司就诞生了。最早的 LOGO，就是河里的一条鱼。

后面的一百多年，诺基亚的 LOGO 也是变了好多次。

直到 1966 年，诺基亚的 LOGO 才形成了大概现在的样子。期间，略有改动，但整体变化不大。

直接拿公司的名字作为 LOGO，是很大胆前卫的做法，诺基亚 2011 年就这么干了。深刻践行了设计学的那句名言 ——“less is more”，大道至简。

诺基亚在国内的经营实体是上海诺基亚贝尔股份有限公司，小枣君之前给大家介绍过的（链接）。它的 LOGO，如下图所示，也就是把诺基亚和上海贝尔的 LOGO 合在一起。

大唐和烽火合并，变成了中国信科。限于篇幅，他们的 LOGO 我就不详细介绍了。（其实是没找到什么资料）

最后，小枣君再简单介绍几个已经消失的 LOGO。

首先是朗讯。

1996 年，刚从 AT&T 拆分出来时，朗讯是世界上最厉害的通信设备商。

Lucent（朗讯）这个词，在拉丁语中，是“发光”的意思，也有“光之使者”的意思，非常符合朗讯对自己的定位。朗讯的名字没啥问题，但是 LOGO 当时引起了极大的争议。他的 LOGO，是一个红色的圆圈：

很多媒体讽刺：这不就是一个巨大的红色零蛋吗？而且还是一个脏兮兮的涂鸦零蛋？朗讯你这么喜欢吃零蛋嘛？

还有人说，这是一个咖啡杯在桌子上留下的污渍，设计师从中找到了灵感。

其实，站在现在的审美角度来看，这个圆圈是一个非常不错的 LOGO。它的颜色鲜明，温暖，充满了生命力，给人耳目一新的感觉。

圆圈，你可以把它理解为零蛋，但是同样也可以理解为太阳。佛教禅宗的标志，还有著名的衔尾蛇，都和这个圆圈很像。看似随意的手绘形式，也给人一种大胆创新、一气呵成的感觉。

但是，这个圆圈确实不符合当时的审美。那一时期，很多高科技公司都是使用硬线条风格的 LOGO，构图保守，而且色彩低调，给人一种所谓“高逼格”的感觉。

当时朗讯力排众议，坚持使用大红圈，作为自己的 LOGO。

没想到，不久后，时尚风向变化，这种风格成为了很多企业效仿的对象。很多企业都基于朗讯的手绘圆圈风格，设计了自己的 LOGO，带起了一阵个性化的风潮。

然而，大红的 LOGO 没有给朗讯带来好运。2006 年，朗讯与阿尔卡特合并，变成了阿朗。

阿朗的 LOGO，其实就是一个 A，加一个 L

后来，阿朗被诺基亚收购，然后就没有然后了。

最后要说的 LOGO，是思科的 LOGO。

思科的 LOGO，也是一代经典。

1984 年，思科在旧金山的硅谷成立。

创始人莱昂纳多・波萨克（Leonard Bosack）和桑德拉・勒娜（Sandy Lerner），从旧金山（San Francisco）这个城市名中，截取了后面五个字母（cisco），作为公司的名字。

他们还选用著名的金门大桥，来代表他们所创办的公司。

▲ 思科早期 LOGO

▲ 金门大桥

他们觉得，自己的公司就是网络世界的 "金桥"，将全世界的人们紧密联结在一起，畅通无阻。

后来，思科的 LOGO 几经变动，但金山大桥依然是 LOGO 的主体，没有发生变化。

▲ 思科现在的 LOGO

好啦，以上就是通信知名设备商 LOGO 的故事。因为篇幅有限，没有介绍运营商的 LOGO，下期专门写一篇吧。

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