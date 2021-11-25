华为 WATCH GT 3/Runner、VR 套装等新品将于 26 日零点开售

IT之家 11 月 25 日消息，华为于 11 月 17 日举办了全场景智慧生活新品发布会，正式推出了 WATCH GT 3 系列智能手表，以及专门针对跑步用户开发的 WATCH GT Runner。这几款产品将于 11 月 26 日正式开售，智能手表售价 1488 元起。

华为 WATCH GT 3 系列包含包含 42mm/46mm 两种尺寸。手表搭载 466×466 AMOLED 屏幕，屏占比相比上一代明显提高，手表外观更加简洁现代。该系列产品搭载最新的 Truseen 5.0 + 光学传感器技术，拥有八通道传感器，提高了检测精度。具体来看，该系列手表除了常规的心率、血氧、心脏健康检测，还首次支持高原血氧管理，连续监测血氧饱和度，及时预警高原反应。

华为 WATCH GT Runner 手表采用了钛合金表观以及陶瓷表圈，搭载独立 GPS 天线，具有双频五星精准定位功能。该手表功能强大，坚固耐用，同时具有双频五星精准定位功能。手表具有 HUAWEI TruSports 科学训练体系，精准提供各项专业数据，根据当前跑步状况预测半马、全马成绩。此外，产品还支持连接心率带、骑行踏频计、功率计等运动配件，兼容多款第三方运动/跑步 App。

IT之家了解到，华为此前还推出了 HUAWEI VR Glass 6DoF 游戏套装，首发售价 3499 元，同样将于零点开售。这款套装包含 VR 头显、6DoF 视觉模组、控制手柄、手机散热背夹，连接智能手机之后，即可玩 VR 游戏。