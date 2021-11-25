Steam 秋促出现大规模无法支付现象，无法跳转至支付宝/微信支付页面

IT之家 11 月 25 日消息，今天早些时候，Steam 宣布 2021 年 Steam 秋季特卖现已开幕，活动时间为北京时间 25 日凌晨两点至北京时间 12 月 2 日凌晨 1 点。今天晚上，大量网友反映 Steam 支付出现问题，截止发稿时尚未修复。

笔者测试发现，在 Steam 购买游戏选择使用支付宝或微信支付时会出现无法跳转至支付页面的现象。

IT之家稍早前报道，今年秋促，Steam 有超过 4 万 3 千多个打折条目（包括 DLC / OST 等）。以下是本次秋季特卖部分推荐游戏：

《黑暗之魂 1 重制版》平史低：99 元（-50%）

《生化危机 8》《生化危机 7》捆绑包，新史低，343.20 元（-35%）

《荒野大镖客 2》新史低，124.50 元（-50%）

《赛博朋克 2077》新史低，149 元（-50%）(比 Epic 新史低贵 9 元）

《极乐迪斯科：最终剪辑版》新史低，58 元（-50%）

《死亡循环》新史低，99.50 元（-50%）

《星球大战绝地：陨落的武士团》新史低，73.26 元（-63%）

《极限竞速：地平线 4》新史低，62.04 元（-67%）

《皇牌空战 7：未知空域》新史低，65.60 元（-80%）

《仁王》新史低，62.25 元（-75%）

《生化危机 3：重制版》新史低，124.20 元（-70%）

《控制 - 终极合辑》新史低，59.40 元（-70%）

《无主之地 3》新史低，49.75 元（-75%）