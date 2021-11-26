英飞凌任命原 COO 为新一任 CEO：任期为 5 年

11 月 26 日消息，据国外媒体报道，半导体厂商英飞凌在当地时间周四宣布，公司监事会已决定任命现任 COO Jochen Hanebeck 为新一任 CEO，在明年 4 月 1 日正式上任。

英飞凌官网的信息显示，Jochen Hanebeck 的 CEO 合同持续到 2027 年 3 月 31 日，也就是给予了他五年的任期。

从英飞凌官网公布的的信息来看，现年 53 岁的 Jochen Hanebeck，1968 年生于德国多特蒙德，在亚琛工业大学获得电气工程专业学士学位，在 1994 年就进入了英飞凌，当时英飞凌还是西门子集团下属的一个部门。

进入英飞凌已 27 年的 Jochen Hanebeck，历经多个重要领导岗位的历练，在 2016 年进入英飞凌管理委员会并担任 COO。

作为英飞凌的新一任 CEO，Jochen Hanebeck 将从 Reinhard Ploss 手中接任 CEO 一职，后者较 Jochen Hanebeck 年长 13 岁，今年已 66 岁。

Reinhard Ploss 在 1986 年就加入了英飞凌，在公司任职已有 35 年，在 2007 年就进入了英飞凌管理委员会，2012 年升任主席，开始了他长达十年的英飞凌 CEO 生涯。

在担任 CEO 期间，Reinhard Ploss 确定了英飞凌由产品到生态的战略，产品组合也有扩大，并完成了对美国国际整流器公司和赛普拉斯半导体公司的收购，领导英飞凌成为全球前十大半导体厂商之一。

Jochen Hanebeck 接任 CEO 一职也在内部及外部人士的意料之中，现任 CEO Reinhard Ploss 就表示，监事会在未来的领导者方面作出了非常明智的决定，他认识 Jochen Hanebeck 已很多年，是一位能干且值得信赖的同事，非常熟悉英飞凌所在的行业和英飞凌所面临的挑战，他很高兴英飞凌的未来道路将继续由当前管理团队的一名成员决定。