10896 米，哈工程“悟空号”AUV 再创马里亚纳海沟潜深纪录

▲ IT之家 11 月 26 日消息，据哈尔滨工程大学消息，哈尔滨工程大学科研团队研发的“悟空号”全海深 AUV（自主式水下航行器）于当地时间 11 月 6 日 15 时 47 分在马里亚纳海沟“挑战者”深渊完成万米挑战最后一潜再次刷新下潜深度纪录 ——10896 米。

▲ 图自哈尔滨工程大学微信公众号

据介绍，今年 10 月至 11 月，作为科技部国家重点研发计划项目牵头单位，哈尔滨工程大学“全海深无人潜水器 AUV 关键技术研究”项目团队携“悟空号”全海深 AUV，继年初创造了 7709 ⽶的亚洲深潜纪录后，再战马里亚纳海沟，完成 4 次超万米深度下潜 ——10009 米、10888 米、10872 米和 10896 米，超过国外无人无缆潜水器 AUV 于 2020 年 5 月创造的 10028 ⽶的 AUV 潜深世界纪录，并顺利完成海试验收。

IT之家了解到，“悟空号”AUV 已具备不需母船伴随、支持，独立畅游万米水下自主工作的能力。装有高速水声通信系统的“悟空号”AUV 在万米海底畅游期间，在与母船直线距离超过 15 公里的深海中，仍可准确传输状态信息给母船上的科研团队，实测上行峰值通信速率 2003bps，数据包接收正确率超过 93%。