字节跳动专项基金将资助修复 105 册（件）古籍，含《永乐大典》/样式雷

IT之家 11 月 26 日消息，今日字节跳动宣布，中国文物保护基金会字节跳动古籍保护专项基金定向资助修复书目已经确定，共有 105 册（件）古籍入选。

该基金于 2021 年 6 月在国家图书馆启动，首批资金 1000 万元，将定向用于古籍修复、人才培养、古籍活化与数字化等公益项目。

研究人员根据藏品的破损情况、文献开发使用计划，以及历史、学术和艺术等多维度价值，最终选出了这些古籍。包括《永乐大典》善本 1 册、舆图绘本 24 幅、样式雷图档 30 幅、金石拓本 13 件，以及法律、中医药、少数民族文字等类型古籍 37 册（件）。

《永乐大典》“湖”字册（卷 2272～2274）是国家图书馆珍贵藏品之一，其内容为与“湖”相关的唐宋元代诗文。国图专家们于 2007 年在华东地区考察时无意间发现了这册善本。此本尚保留明代包背装原貌，前后书衣完整，且与国家图书馆所藏前、后各一册相互连缀。三册合璧也让人们对《永乐大典》的编排体例有了更系统的认识。

本次入选的修复项目，还包含舆图拓本，主要包括长江、黄河流域题材，包括 5 幅《扬州府图说 》以及 5 幅《黄河源图》等。《扬州府图说》绘制于清代康熙年间，记叙了扬州府及所辖城镇风貌。《黄河源图》记载了乾隆年间的一次文化探源实践，图中涵盖黄河上游河道、居民点、驿站、道路等信息。

入选书目还包括 30 幅样式雷图档。“样式雷”是对清代皇家园林建筑师雷氏家族的誉称。200 年间，雷氏七代人先后在建筑设计机构“样式房”担任掌案职务，负责北京故宫、圆明园、颐和园、天坛祈年殿、承德避暑山庄、清东陵等皇家建筑。样式雷图档相当于设计图纸和施工说明。

IT之家了解到，这些珍贵古籍来自国家图书馆、各地方图书馆、博物馆等机构，修复工作均由国家级古籍修复中心负责，将在 1-2 年内完成。

以下是详细书目：