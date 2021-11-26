小米宣布新一轮组织架构调整：潘九堂担任参谋长，李涛主持质量委员会工作

11 月 26 日下午消息，小米集团今日宣布新一轮的组织架构调整及干部任命，涉及集团管理层、手机部、中国区、互联网业务部几个部门，以持续提升组织管理能力，向三年时间全球第一的目标全面冲刺。

在集团管理层变动方面，小米集团合伙人、高级副总裁张峰不再兼任集团参谋长，他分管的大家电、电视、笔记本等业务发展迅速，由潘九堂担任集团参谋长，这意味着小米的大家电方面会有进一步的加强；小米集团副总裁、智能制造部总经理颜克胜不再兼任集团质量委员会主席，随着集团智能制造战略推进，智能工厂二期的建设加快，需要颜克胜全身心投入到智能制造工作中去，由集团质量委员会副主席李涛主持工作，李涛有丰富的产品质量管理经验，有助于委员会工作的持续性。

小米集团高管此次工作分担承接，能够同时解放两位集团高管聚焦大家电业务发展和智能制造的战略方向。

为推动“手机 ×AIoT”核心战略发展，促进手机硬件和软件的协同，提升用户体验，软件与体验部和手机部系统软件部合并为手机部软件部，IoT 平台部并入手机部软件部。任命金凡担任手机部软件部总经理、张国全担任手机部软件部副总经理，王博担任手机部软件部 IoT 平台部总经理；合并后的手机部软件部主要立足于提供更稳定、极致的产品体验，这表明小米手机的软硬件体验将进一步加强。

继上周中国区总部员工和区域一线员工的轮岗之后，小米本次架构表现出在小米内部干部轮岗制已趋于成熟。其中，任命刘毅担任中国区副总裁兼电商部总经理，并分管作战室，任命中国区副总裁王晓雁兼任销售运营一部总经理，并分管销售运营二部、销售运营三部和运营商部，任命李名进担任互联网业务部副总经理。

据了解，刘毅在国际部多年，此次轮岗到中国区电商部总经理，并通过分管作战室全面了解中国区新零售管理，王晓雁由前置的销售部门转向后端指挥部的销售运营全面统筹，李名进有丰富的电商管理经验，此前轮岗到参谋部磨炼两年，三位核心管理干部的跨部门轮岗将有助于加强小米集团高管后备力量的储备。再进一步看这三者的任命轮岗，可以看出小米的新零售体系国内国际一盘棋，尤其是在今年小米集团宣布新零售模式跑通之后，在中国线下市场开出了超过一万家门店，干部轮岗能够驱动小米摸索出来的新零售体系在全球范围全面拓展。

此次组织架构调整还进一步加强了对年轻干部的提拔，任命刘丽担任销售运营三部副总经理，任命李格非担任销售运营二部副总经理，两人均为重要岗位的核心业务骨干。

小米在今年正式提出三年时间全球第一的目标，此次架构调整意欲发力新零售的国内国际一盘棋，再次加码“手机 ×AIoT”核心战略，并重视用户体验优化；同时在组织结构和人才梯队建设上，实现了高管工作有承接分担，中层干部有轮岗锻炼，年轻骨干有上升空间。这一切都是在为小米三年登顶全球第一做铺垫。