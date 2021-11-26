小米 MIX4 比亚迪联名版上架：价值 5799 元，限量五百台

IT之家 11 月 26 日消息，去年，比亚迪与华为强强联手打造了汉定制款华为 P40 手机，整机根据汉 IP 进行深度定制，拥有 5G 功能与手机 NFC 车钥匙功能，而且比亚迪今年又推出了定制版 Mate 40，引起网友热议。

现有网友发现，比亚迪商城中已结束华为 P40 Pro 和 Mate40Pro 定制手机兑换，并且上架了小米 MIX4 的比亚迪联名款，将于 11 月 29 日开售，仅有 8+256GB 陶瓷黑版本可选，价值 5799 元，配置不变，但限量五百台。

IT之家了解到，小米 MIX 4 采用 6.67 英寸 AMOLED 微曲柔性屏，支持 10bit 原色屏、TrueTone 显示与 Dolby Vision，拥有大猩猩玻璃覆盖，可根据环境色温自动调节屏幕冷暖显示。

此外，小米 MIX 4 采用 20MP 屏下前置相机，加入 AI 图像增强算法优化自拍效果。

配置方面，小米 MIX 4 搭载骁龙 888 Plus 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 120W 有线秒充与 50W 无线秒充，最快 15 分钟充满，配备大面积最新石墨烯均温板，新增 MIUI 均衡模式，大幅降低温升。

其中，与骁龙 888 相比，骁龙 888 Plus 集成的高通 Kryo 680 CPU，超级内核主频高达 3.0GHz。此外，其支持的第 6 代高通 AI 引擎的算力达每秒 32 万亿次运算（32 TOPS），AI 性能提升超过 20%。

相机方面，小米 MIX 4 配备一亿像素主摄，搭配 50X 潜望式长焦与 120 度自由曲面超广角，将边缘畸变降低至 1%。