英国机器人软件公司 Blue Prism 同意 Vista 收购要约，价值 16.3 亿美元

11 月 26 日消息，据路透社报道，本周四，英国机器人软件公司 Blue Prism 同意美国私募股权公司 Vista Equity 的 12.2 亿英镑（16.3 亿美元）最终收购要约。

Blue Prism 公司成立于 2001 年，是软件自动化即 RPA（RoboticProcessAutomation）领域的领先企业。RPA 是提供一种易于控制的机器人软件，用于通知、增强、支持和帮助机器人自动完成一些重复性的任务。

Blue Prism 的董事一致建议股东在定于 12 月 9 日举行的会议上投票支持 Vista 交易。

此前，Blue Prism 8 月份就已经表示，正在与美国私募股权公司 TPG Capital 和 Vista Equity 进行谈判，控股型金融 IT 公司 SS&C 上周也向这家英国软件公司提出了收购方案。

一、3 家谈判，股价飙升 30%

Blue Prism 8 月份就已经表示，正在与美国私募股权公司 TPG Capital 和 Vista Equity 进行谈判，这导致这家英国自动化软件公司的股价飙升逾 30%。

控股型金融 IT 公司 SS&C 上周也向这家英国软件公司提出了 11.6 亿英镑（15 亿美元）的收购方案。

根据金融数据公司 Refinitiv Eikon 的报告，截至 8 月 27 日收盘，Blue Prism 的市值约为 8.05 亿英镑（11.1 亿美元），其股价上涨 38% 至 11.44 英镑（15.25 美元），该公司提供的软件可帮助企业客户实现日常后台文书工作的自动化。

金融分析师表示，由于 Blue Prism 9 月下调了其 2021 年的收入前景，“这显然造成了一个弱谈判地位，以榨取高价。”

在 9 月 Blue Prism 股东就已经同意由 Vista 以 10.9 亿英镑（14.5 亿美元）收购。

Blue Prism 股价在本周四收高约 0.6% 至 12.15 英镑（16.19 美元），Vista 的修订报价在收市后提出。

在交易消息传出后，Blue Prism 的股价在早盘下跌 3% 至 11.53 英镑（15.37 美元）。

二、810 亿资产 + 行业领先企业的碰撞

在英国脱欧和新冠疫情爆发后英国经济发展形势的影响下，Blue Prism 成为私募股权公司最新的英国收购目标。

Vista 在与 Blue Prism 的联合声明中宣布双方已经达成一致，并表示将此次收购视为“企业级智能自动化和机器人过程自动化（RPA）增长的激动人心的转型时刻”。

“自 2001 年成立以来，Blue Prism 已成为 RPA 领域的领先企业，并首次开创了这项技术。”Blue Prism 董事长兼首席执行官 Jason Kingdon 说。

RPA 软件用于模拟人类行为，尤其是重复性任务。Blue Prism 的智能自动化技术使软件机器人能够与人工智能和机器学习等先进技术相结合。

截至今年 6 月底，Vista 管理的资产超过 810 亿美元，它计划将 Blue Prism 与其基础设施和商业智能软件公司 TIBCO 合并，后者于 2014 年以约 43 亿美元的价格私有化。

在未来，Blue Prism 表示计划将董事长和首席执行官的角色分开，并已开始寻找新的首席执行官。

投资银行高盛集团担任 TIBCO 的财务顾问，投资银行 Qatalyst Partners 就交易的财务条款为 Blue Prism 提供建议。

三、股东意见分歧，共接触 27 个客户

收购前期，持有 Blue Prism 约 2.8% 股份的美国资本公司 Coast Capital 反对 Vista 的提议，称出售过程存在缺陷，该资本公司更支持 SS&C 的收购价格。但 Blue Prism 认为，Vista Equity 提出的每股 11.25 英镑（14.99 美元），也就是 15 亿美元的价格要比继续作为一家独立公司更好。

Blue Prism 的 Blue Prism 的客户包括德国汽车制造商戴姆勒（Daimler）、美国电子商务公司 eBay 和英国国民健康服务中心 NHS，表示计划建议股东投票支持周二宣布的每股 11.25 英镑（14.99 美元）的出价，他们认为这些条款“公平合理”。

作为回应，Blue Prism 表示在其出售过程中接触了 15 个战略方和 12 个财务赞助商，并且收购公司中利益冲突的说法“不完全准确”。

Coast 早些时候曾表示，它向 Blue Prism 发出了一项运营改进计划，但 Blue Prism 表示，该项计划缺乏董事会评估的细节。

结语：资本 + 技术助力智能自动化发展

Vista 在与 Blue Prism 的联合声明中表示将此次收购视为“企业级智能自动化和机器人过程自动化（RPA）增长的激动人心的转型时刻”。

Kingdon 也表示：“与 Vista 和 TIBCO 的结合将确保我们始终处于下一代智能自动化的前沿。”

Vista 作为一家资本雄厚的公司，将商业智能软件公司 TIBCO 与行业领先的智能自动化企业相结合，促进智能自动化领域的发展。