特斯拉机器人项目开启大规模人才招聘

11 月 24 日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，电动汽车制造商特斯拉在其招聘页面上发布了与特斯拉人形机器人（Tesla Bot）项目相关的诸多新岗位。这些工作绝大多数都在加州，除了一个位于得克萨斯州奥斯汀。

有些招聘岗位已经发布了相当长时间。自从 8 月份“人工智能日”(AI Day）期间宣布特斯拉机器人项目以来，该公司始终在稳步发布相关招聘信息。大多数新工作似乎都与特斯拉机器人的软件开发有关，这暗示了该公司在人形机器人方面的进展方向。

下面是特斯拉发布的机器人招聘岗位及其职责：

自主性研究

在现有系统架构中构建、集成和部署实时最先进的感知模型和算法；

通过融合来自摄像头、IMU 和其他传感器的信息，开发在线和离线状态估计算法；

在实际情况下（包括在客户应用程序中）测试和调试解决方案；

验证和记录算法及模型在真实和模拟环境中的表现；

设计和构建自动数据管道，为神经网络模型训练和部署创建高质量、公平的真实标签；

创建可靠的传感器校准例程，以便在复杂和不可预测的环境中可靠地执行。

软件工程师

构建可控制多种类型的移动机器人或车辆的软件堆栈，包括特斯拉商用车 (Model 3/Model Y/Semi)、特斯拉定制轮式室内机器人、其他多自由度机器人和第三方移动机器人；

设计、扩展和审查软件体系结构，并通过集成、测试和实时部署在系统上；

权衡性能和优化以满足产品要求；

通过质量文档协作和交流复杂的技术概念；

与机械、电气、软件和制造工程小组在职能上交叉工作；

支持现有软件堆栈并帮助解决可能出现的问题。

嵌入式固件工程师

研究、设计、模拟、制定、实现、调试和测试包括机电执行器和传感器的多输入/输出系统的高速接口总线；

有效地转换建模团队的控制回路和算法，以便在计算硬件（可用或新设计）上实施；

与电气、机械和控制工程师协作，制定吞吐量要求、计算系统能力等标准，并设定目标产品路线图；

推进特斯拉 IP 为新产品开发内部高通量传感器和执行器网络。

此前，特斯拉发布了特斯拉机器人团队其他职位的招聘信息，包括下面列出的岗位空缺：

机械工程师，负责机构齿轮设计；

机械工程，负责执行器一体化；

高级仿人机电机器人架构师；

高级人形建模机器人架构师。

特斯拉已经任命克里斯・沃尔蒂 (Chris Walti) 为公司移动机器人团队主管。几个月前，沃尔蒂通过其职业社交网站 LinkedIn 发布了更多招聘职位。当时特斯拉正在寻找的职位空缺包括一名控制工程师、工程技术人员和一名得克萨斯州的测试工程师。

特斯拉还发布了许多 2022 年夏天的实习职位，移动机器人方面的相关岗位包括自主性、软件工程、控制工程、固件工程和电气工程等。随着今年即将结束，特斯拉机器人团队很可能会像往常一样忙碌。毕竟，马斯克已经将原型的发布日期预定为 2022 年。