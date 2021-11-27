CDPR 总裁谈“潜在收购”：我们的游戏工作室计划保持独立

IT之家 11 月 27 日消息，据 wccftech 报道，在接受采访时被问到“潜在收购”的问题，CDPR 的总裁 Adam Kiciński 表示，公司没有被收购的计划，也没有寻求其他公司的投资或少数股权。

Kiciński 表示：“我们多年来一直在重申，我们计划保持独立，不打算成为一个更大实体的一部分。”“我们也不是在寻找战略投资者。”

此外，CDPR 还称，公司还将研究收购其他工作室的可能性，在过去几个月里也进行过类似的举动。

今年早些时候，CD Projekt 收购了 Digital Scapes，并将其更名为 CD Projekt RED 温哥华。一个月前，CD Projekt 还收购了独立开发商 The Molasses Flood。

Kiciński 称：“作为战略升级的一部分，我们会在并购领域更加活跃，这两家工作室都非常符合我们的开发计划 —— 温哥华团队加入了 CD Projekt Red，The Molasses Flood 正在开发一款游戏，该作品我们重要的 IP 之一。”

IT之家了解到，在采访中，Kiciński 还证实，CD Projekt RED 将在 2022 年开始同时开发多个新的 3A 项目。