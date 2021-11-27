我国“翼龙”-10 无人机搭载气象探测载荷，完成应急探测试验任务

IT之家 11 月 27 日消息，据航空工业官方消息，11 月 27 日 9 时，航空工业自主研制的“翼龙”-10 无人机腾空而起，搭载毫米波测云雷达、掩星／海反探测系统等。到达任务空域后，与天基、海基、岸基气象观测仪器一起，对海洋上空云系、温湿廓线分布以及海面风场等气象要素进行协同观测。

使用“翼龙”-10 无人机无人机进行气象探测，是由于一些数据通过常规探测手段无法获取到。技术人员表示，在任务过程中，“翼龙”-10 各系统状态良好，任务载荷工作正常，此次飞行观测试验取得圆满成功。

据IT之家了解，翼龙-10 无人机翼长 17.8 米，机长 9.05 米，空重 1.3~1.6 吨，最大起飞重量 3~3.5 吨，最大升限为 20~21 千米。这款无人机同时面向国外出口，分为多种型号，可以携带多款精确制导弹药，还能进行侦查任务。

本次任务，“翼龙”-10 无人机搭载多种气象探测载荷，涵盖了海洋气象多要素、多维度以及高分辨率的全方位探测，开创了同一无人机平台多模式应急气象协同观测的先河。该任务是继 2020 年“翼龙”-10 执行我国首次无人机台风探测试验任务后的又一次技术突破，是建设以无人机为主体的空基观测体系迈出的重要一步，同时为今后实现“监测精密、预报精准、服务精细”奠定了重要基础。