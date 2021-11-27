格力董明珠 22 岁女秘书孟羽童直播带货，连夜上架多款产品，销量惨淡，李国庆称一看就是炒作

“要将孟羽童培养成第二个董明珠。”前不久，格力电器董事长董明珠的一句话让她的 22 岁女秘书孟羽童意外走红，受到大量关注。而孟羽童相关话题也频频登上热搜，讨论热度一涨再涨。

近日，有网友发现，一个名为“明珠羽童精选”的抖音账号悄然注册，该账号的头像为董明珠与孟羽童的合照，账号认证为“格力电子商务有限公司”，与该账号绑定的还有名为“GREE 格力小家电旗舰店”的店铺，共发布了包括空气净化器、电饭煲在内的二十多件商品。这意味着孟羽童要开始带货了。

截至目前，该账号共发布了 5 条视频，其中四个均为孟羽童的带货视频，并收获了 5.3 万粉丝，不少网友评论道，“果然不出所料，开始带货了”。 该抖音号回应道，“美女带货谁不爱呢”。

对此，当当网创始人李国庆表示，董明珠扬言要把自己的女秘书培养成第二个董明珠，这一看就是炒作，目的就是为了直播带货，要自己孵化网红。李国庆同时提醒董明珠：“可得跟这女助理签好权约，否则煮熟的鸭子飞了”。

不过，据 @新浪科技整理发现，截至昨晚，店铺已上架 22 款产品，包括电饭煲、空气净化器等，销量仅为 2。

对于董明珠女秘书带货的举措，不少业内专家都表示一点不意外，因为该公司线下业务受到了严重制约，必须要拓展线上。董明珠曾在格力电器 2020 年业绩说明会上如此表态“格力 2019 年开始摸索线上销售模式，但是没看到进步，新模式没玩转。”在如今的短视频以及直播时代，格力电器正“迎头赶上”。

网友热评：

@frapuccino ：刚特意搜了进去看，销量已经达到 3 件了！

@zhvip85：还是让专业带货主播来吧，专业的人干专业的事儿

@七里香风车：这波炒作的终极目标就是直播带货

@水儿奢品：支持格力

@子清学易：作为格力董明珠的秘书，直播带货是基本能力（也是现代销售忽悠俗人世界的必备能力）。如果只是带货格力产品，这是对的，也是可以理解的。试想现在哪个公司不想有个超级（网红）售货员呢？

@是性别重要还是对错重要 ： 如果是带自家产品个人感觉倒没啥，董小姐自己当年也是这么干的嘛，省广告费😄